Chaque semaine le Xbox Game Pass offre l'opportunité à ses abonnés d'essayer différents jeux gratuitement, peu importe leur formule. Essential, Premium ou Ultimate, tant que vous êtes abonnés, vous pouvez profiter des Free Play Days, un long week-end qui permet de jouer à différents jeux gratuitement. Et il arrive même parfois que tous les joueurs Xbox, même sans Xbox Game Pass, puissent eux aussi profiter d'un ou plusieurs jeux gratuitement. C'est aussi le cas cette semaine.

3 gros jeux gratuits pour les abonnés Xbox Game Pass et un pour tous les joueurs

Du jeudi 18 au dimanche 21 juin 2026, les abonnés au Xbox Game Pass pourront donc profiter de plusieurs jeux gratuits. Tous sont tirés de très grosses licences, en plus d'être très appréciés et bien notés. Vous pourrez donc faire du golf avec l'un des meilleurs jeux du genre ou du sport auto avec une grosse simulation ou encore gérer un musée complètement fou. Enfin, tous les joueurs Xbox sans exception pourront aussi essayer l'un des jeux multijoueurs les plus populaires du moment, et ce depuis 10 ans maintenant. Comme d'habitude, vous retrouverez ces jeux gratuits dans la section Free Play Days de votre console ou via le store Microsoft.

PGA Tour 2K25 jouable gratuitement avec le Xbox Game Pass

C'est certainement le meilleur jeu de sa catégorie, PGA Tour 2K25 est jouable gratuitement pour tous les abonnés au Xbox Game Pass lors de ces Free Play Days. Le jeu propose d'incarner ou d'affronter les plus grands sportifs sur les terrains officiels du monde entier, ici fidèlement modélisés. Le jeu propose plusieurs modes et peut aussi bien être apprécié seul qu'en multijoueur.

Two Point Museum, la gestion de musée la plus folle du marché

La série Two Point est désormais bien installée grâce à son univers coloré et complètement fou qui fait mouche. Après Hospital et Campus, voici Two Point Museum, un jeu de gestion qui vous demande de créer et gérer des musées pas comme les autres. Veillez à ce que vos visiteurs apprécient le voyage et surtout à ce que rien ne dérape. Le jeu est jouable gratuitement pour tous les abonnés au Xbox Game Pass cette semaine.

Assetto Corsa, la simulation de pointe

Si beaucoup de joueurs Xbox sont certainement en train de brûler de la gomme sur Forza Horizon 6, les Free Play Days proposent aux abonnés Xbox Game Pass de tester gratuitement un tout autre jeu de course auto. La simulation pointilleuse Assetto Corsa est jouable gratuitement en ce moment et vous fera découvrir des sensations de conduite assez impressionnantes. Le jeu propose des dizaines de voitures ultra détaillées, des pistes de renom fidèlement modélisées, une physique remarquable et d'excellentes sensations. À tester impérativement si vous êtes amateur du genre.

Dead by Daylight est gratuit pour tous les joueurs Xbox ce week-end

Comme sur Steam, Dead by Daylight fête aussi ses 10 ans sur Xbox et propose aux joueurs de le tester gratuitement à l'occasion des Free Play Days. Pas besoin d'être abonné au Xbox Game Pass cette fois, le jeu est gratuit pour tout le monde. Dead by Daylight est l'un des jeux multi le plus populaires de ces dernières années grâce à sa recette unique. 4 joueurs survivants affrontent un autre joueur qui incarne un tueur. La première équipe doit fuir tandis que l'assassin doit tout faire pour les éliminer. Ambiance de folie, gameplay accessible, mais profond, la recette fonctionne à merveille depuis 10 ans. En prime, le jeu a récemment accueilli Jason, l'une des plus grandes stars du Slasher, attendu depuis très longtemps. C'est peut être le moment ou jamais de tenter l'expérience donc.