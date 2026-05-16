Si les joueurs PC peuvent profiter de jeux gratuits avec Steam et l'Epic Games Store, les abonnés au Xbox Game Pass ont eux aussi leur propre sélection de jeux gratuits pour le weekend. Peu importe la formule choisie, que ce soit l'Essential, le Premium ou l'Ultimate, vous pouvez dès à présent profiter de trois jeux gratuits pour les prochains jours grâce aux Free Play Days qui se déroulent du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2026. Voici donc la sélection de la semaine que vous pouvez retrouver dès maintenant dans l'onglet Free Play Days habituelle sur votre machine Xbox.

Battlefield 6 est jouable gratuitement pour tous les abonnés Xbox Game Pass

Ces Free Play Days commencent très fort avec l'un des meilleurs FPS de ces dernières années, le très bon Battlefield 6. Après un 2042 qui a bien eu du mal à convaincre, même s'il s'est largement rattrapé par la suite, les Battlefield Studios ont sorti l'artillerie lourde pour ce BF6 qui s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs jeux de la licence. Alors qu'il vient tout juste de lancer sa saison 3, le jeu est gratuit pour tous les abonnés Xbox Game Pass le temps d'un weekend grâce aux Free Play Days. Une période durant laquelle vous pourrez tester ses différents modes de jeu multijoueur, mais également sa campagne solo si le cœur vous en dit.

Bassmater Fishing fait lui aussi partie des jeux gratuits des Free Play Days

Pour le second jeu gratuit des Free Play Days ce weekend, les abonnés au Xbox Game Pass devront déposer les armes et s'équiper de leur plus belle canne à pêche. Loin des champs de bataille d'un Battlefield, Bassmaster Fishing préfère l'ardeur de la compétition de pêche. Pas de pétoire ici, mais tout l'attirail sous licence officielle pour attraper la plus grosse prise et remporter la compétition. Pléthore d'accessoires sont disponibles pour tenter de pêcher des dizaines d'espèces de poissons fidèlement modélisés.

JDM Japanese Drift Master, un jeu de course à tester gratuitement avant Forza Horizon 6

Enfin, quelques jours avant que certains abonnés au Xbox Game Pass ne se jettent sur Forza Horizon 6, tous peuvent dès maintenant tester JDM Japanese Drift Master. Un jeu de course qui pose lui aussi ses valises au pays du soleil levant. Ici, il sera toutefois essentiellement question de drift, une discipline très appréciée des fans de conduite. JDM vous offre en prime un monde ouvert explorable, des dizaines de pistes à expérimenter, des défis en tout genre et de belles voitures à collectionner. L'apéritif idéal avant que Forza Horizon 6 n'arrive dans le Xbox Game Pass Ultimate le 19 mai prochain.