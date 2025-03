Les sorties Xbox Game Pass d'avril 2025 sont pour l'instant prometteuses avec les confirmations de titres comme Towerborne, Commandos: Origins, Blue Prince, South of Midnight, Tempopo, Descenders Next et Clair Obscur: Expedition 33. Si les leaks sont réels, EA pourraient également offrir aux abonnés XGP deux de ses jeux les plus récents, à savoir le RPG Dragon Age The Veilguard et la simulation de foot EA Sports FC 25. Ça c'est pour le mois prochain ! Mais ces derniers jours, les deux jeux de mars 2025 ont rejoint l'abonnement avec, en prime, une tonne d'avantages gratuits à récupérer avant expiration.

Les derniers jeux Xbox Game Pass de mars 2025 offerts

Toutes les bonnes choses ont une fin et c'en est terminé des nouveaux ajouts Xbox Game Pass de mars 2025. En effet, les deux derniers jeux gratuits de l'abonnement sont disponibles pour les abonnés. Quoi de neuf pour finir ? Si vous n'en pouvez déjà plus d'attendre Fallout 5, le fallout-like Atomfall est à découvrir dès à présent grâce au service de Microsoft. Malgré ses ambitions modestes, notre Geralt a été satisfait de ses premiers pas et a notamment salué la liberté accordée aux joueuses et joueurs.

On va rester dans le champ de compétences de Blizzard avec la compilation Blizzard Arcade Collection. Un recueil de jeux rétro qui inclut The Lost Vikings, Rock N Roll Raciornes. ng et Blackthorne. Les nouveautés diffèrent d'un titre à l'autre, mais attendez-vous à de nouveaux morceaux musicaux, du contenu inédit, une localisation dans plusieurs langues ou encore un mode multijoueur pour les deux premiers softs.

Blizzard Arcade Collection (Console et PC) - 25 mars - Game Pass Ultimate / PC Game Pass / Game Pass Standard

Atomfall (Cloud, Console et PC) - 27 mars - Xbox Game Pass Ultimate / PC Game Pass

Les avantages gratuits XGP Ultimate pour les abonnés

En plus des deux derniers jeux de mars 2025, voici les avantages gratuits pour les membres Xbox Game Pass Ultimate à récupérer avant qu'il ne soit trop tard. « Rendez-vous dans la section Game Pass de votre console, l’application mobile Xbox ou l’application Xbox sur PC pour découvrir les nouveaux contenus en jeu, consommables et offres inclus avec votre abonnement Game Pass Ultimate ».

Perks Xbox Game Pass Ultimate

EA Sports College Football 25 - Pack Supercharge À réclamer avant le 24 avril 2025 À échanger avant le 1 mai 2025

Sea of Thieves - Émote Seventh Serving À réclamer avant le 26 avril 2025 À échanger avant le 2 juin 2025

The First Descendant - Au-delà des frontières Skins armes Peintures originales Sprays dynamique Un accessoire de dos Maquillage personnalisé À réclamer avant le 12 mai 2025 À échanger avant le 19 mai 2025

Phantasy Star Online 2 New Genesis 3 N-Half Scape Dollars 3 taux de drop N-Rare +100% 6 N-EXP gagnés +75% À réclamer avant le 1er avril 2025 À échanger avant le 1er avril 2025

Monster Hunter Now mobile 2 tickets Ultra Hunting Deux Paintballs 2 potions 1 Orbe d'errance Un matériau artisanal Tigrex pour les armes et les armures À réclamer avant le 31 mars 2025 À échanger le 7 avril 2025

MultiVersus - MVP Pack 5 Une bannière rare Pouvoir des brioches 1 Legendary Taunt - Treat Break À réclamer avant le 1er avril 2025 À échanger le 8 avril 2025

PUBG: Battlegrounds - Pack de survivant exclusif Coffres, clés & coupons de contrebande du chasseur À réclamer avant le 16 mai 2025 À échanger le 23 mai 2025

- EA Sports WRC - Pack Livery & Content Pour les membres EA Play

War Robots: Frontiers - Lancelot Rising Un bundle qui contient Un Lancelot (War Robot) pour votre hangar équipé de 4 armes Punisher, des capacités Contre-attaque et Accélération, ainsi que Ruin (Pilote commun) Un sticker « Play Hard » L'habillage exclusif « Mean & Green »

Apex Legends - Breloque d'arme « Gold Voidwalker Injector » Pour les membres EA Play



Avantages dans le jeu

Voici des avantages à débloquer directement dans des jeux free to play grâce aux Xbox Game Pass avec notamment du League of Legends, Heroes of the Storm ou encore Overwatch 2.

Valorant - déblocage de tous les agents du moment Bonus XP de 20% à la progression du passe de combat, passe d'événement et du contrat d'agent actif À réclamer dans le jeu avant le 31 décembre 2026

Teamfight Tactics - Little Legends Star Rare Little Legend Tactician 1 étoile 4 skins Arena 1 skin Arena en rotation mensuelle À réclamer dans le jeu avant le 31 décembre 2026

- The Finals - Stryker Grid Set Tenue avec skins d'armes IVADA, l'emote et le charme des armes assortis Augmentation de 25% de Match XP et le poids de 500 Multibucks en poche À réclamer dans le jeu avant le 11 juin 2026

Smite 2 - Pack de bienvenue 5 dieux : Ares, Anhur, Hecate, Hercules et Nemesis Skin haute vélocité d'Hecate Titre OP À réclamer dans le jeu avant le 6 mai 2025

Heroes of the Storm - Offre groupée pour Heroic Déblocage pouvoir des éléments Armes de haute technologie Capacités 30 héros À réclamer en jeu avant le 26 mars 2026

League of Legends - Débloquez les champions Tous les champions (160) Accès immédiat à chaque nouveau champion dès la sortie Bonus XP 20% À réclamer en jeu avant le 31 décembre 2026

Legends of Runeterra - Ensemble Foundations Toutes les cartes de l'ensemble Foundations À réclamer en jeu avant le 31 décembre 2026

Overwatch 2 Six skins (Cardboard Reinhardt, Turtleship D. Vaet...) 30 Mythic Prisms +10% XP en accédant aux cosmétiques de la boutique des trois dernières saisons À réclamer en jeu avant le 24 juin 2026

Naraka: Bladepoint - Pack Phoenix Princess À réclamer dans le jeu avant le 25 mars 2026



Avantages gratuits hors jeux Xbox Game Pass Ultimate

Discord Nitro - 3 mois gratuits À réclamer avant le 28 février 2026 À échanger avant le 28 février 2026

Bande dessinée numérique Time Waits #1 À réclamer avant le 27 avril 2025 À échanger avant le 4 mai 2025



