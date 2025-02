Les Free Play Days répondent encore bien présent pour clôturer le mois de février en beauté sur le Xbox Game Pass. Il est en effet question cette fois d'essayer gratuitement trois autres jeux, dont deux d'entre eux issus de licences très populaires, et de très solide facture de surcroît. Voici donc les titres s'ouvrant aux abonnés du service de Microsoft jusqu'au lundi 3 mars.

Une solide sélection de jeux à essayer gratuitement ce week-end sur le Xbox Game Pass

Après l'arrivée de Watch Dogs Legion et Balatro pour clôturer le mois de février 2025 pour le Xbox Game Pass, place cette fois aux Free Play Days pour les abonnés aux paliers Core, Standard, Ultimate ou PC du service de Microsoft. D'aujourd'hui jusqu'au 3 mars, vous aurez donc cette semaine l'occasion d'essayer gratuitement trois jeux, et clairement pas des moindres. Au programme, nous avons en effet du beau monde avec Dragon Ball FighterZ, Worms W.M.D. et Catan - Édition Console à tester ce week-end sur le Xbox Game Pass.

Les deux premiers jeux à essayer gratuitement sur le Xbox Game Pass ce week-end sont aujourd'hui bien connus. D'un côté nous avons le jeu de combat en 2D centré sur la prolifique franchise Dragon Ball. Celui arbore la dynamique de Tag Team qu'on retrouve dans d'autres jeux du genre. Il faudra en effet composer une équipe de trois combattants, et passer de l'un à l'autre pour exploiter leurs forces propres et initier des combos spectaculaires. Même avec la sortie de Sparking Zero, ce titre à part continue d'avoir son joli succès. Worms W.M.D. est de son côté un beau retour aux sources de l'iconique franchise au tour par tour de Team 17. Dans des batailles en 2D, tous les moyens seront bons pour éradiquer la ou les équipe(s) de vers adverses, même s'il faut déclencher l'Armageddon, lâcher une grand-mère explosive ou un âne de béton.

Pour finir notre tour d'horizon des jeux s'offrant un essai gratuit ce week-end sur le Xbox Game Pass, nous avons enfin Catan, dans sa version console uniquement. Il s'agit d'une adaptation du jeu de plateau éponyme, centré sur la stratégie, la gestion de ressources et la construction de colonies, contre l'IA ou des amis.

Pour profiter de ces offres d'essai, la démarche à suivre est pour rappel très simple :

Cherche le jeu sur le magasin Xbox ou l'application équivalente sur PC

Presser le bouton « Installer - Inclus dans le Xbox Game Pass » ou « Essai gratuit »

Profiter jusqu'au 3 mars

© Microsoft

Source : Xbox Wire