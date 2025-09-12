Chaque semaine, vous pouvez profiter de jeux gratuitement de différentes manières. Steam propose en général des jeux gratuits pour un temps limité ou même à garder définitivement et l’Epic Games Store en offre tous les jeudis. Mais les joueurs Xbox abonnés au Xbox Game Pass eux aussi ont le droit à un petit supplément qui vient se greffer à leur avantage sans frais supplémentaires. Une sélection de jeux jouables gratuitement pour quelques jours et parfois même accompagnés de promotions. On fait le tour de ce que vous pouvez retrouver en ce moment.

Plusieurs jeux jouables gratuitement pour tous les abonnés Xbox Game Pass

En plus des jeux déjà disponibles dans le catalogue, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter de jeux supplémentaires sans débourser un centime supplémentaire grâce aux Free Play Days. Cette semaine, il y aura de la survie avec The Escapists, du roguelike tactique avec Rogue Waters, et de la stratégie avec Bad North et Empyreal. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les jeux des Free Play Days directement depuis l'onglet du même nom dans votre menu Xbox Game Pass et ce peu importe la formule que vous avez. Notez enfin que tous les jeux présentez ici sont jouable gratuitement jusqu'au 14 septembre en fin de journée et profite aussi de réduction sur le store Xbox.

The Escapists : The Walking Dead

Bad North : Jotunn Edition

Empyreal

Rogue Waters

The Escapists The Walking Dead, un jeu de survie qui s'inspire de la licence culte

Dans ce jeu de survie, vous incarnez un survivant dans un monde infesté de zombies tiré de la franchise The Walking Dead. Vous devrez faire en sorte que tout le monde survive en gérant les ressources, en construisant des abris et en combattant. L’exploration et les combats ne doivent pas être pris à la légère et demanderont de la planification ; chaque choix peut avoir des conséquences inattendues. The Escapists: The Walking Dead est jouable gratuitement grâce aux Free Play Days pour tous les abonnés au Xbox Game Pass.

Rogue Waters, un roguelike à tester gratuitement grâce au Xbox Game Pass

Autre jeu gratuit pour ces Free Play Days, Rogue Waters est un roguelike qui vous fait incarner un pirate. Vous devrez alors explorer l'océan et ses îles à la recherche de trésors, mais pas seulement. En bon capitaine, vous devrez prendre soin de votre équipage et affronter des ennemis dans des combats au tour par tour. Chaque expédition est unique grâce à la génération procédurale. Jouable gratuitement pour tous les abonnés au Xbox Game Pass, Rogue Waters est peut-être la petite surprise de cette sélection.

Bad North, de l'indé et des vikings dans les Free Play Days

Bad North fait lui aussi partie des jeux jouables gratuitement proposés aux abonnés du Xbox Game Pass via les Free Play Days. C’est un jeu de stratégie en temps réel où vous défendez des îles contre des invasions vikings. Vous devez gérer vos troupes et protéger les habitants de chaque île. Le jeu opte pour une direction artistique minimaliste et un gameplay entre stratégie et puzzle game. Une petite pépite dans son genre. A noter qu'il ne s'agit ici que d'un essai de deux heures.

Empyreal, un action RPG épique à tester gratuitement

Enfin, dernier jeu à tester gratuitement pour ces Free Play Days proposés aux abonnés Xbox Game Pass, Empyreal vous propulse dans un monde à la dimension carrément cosmique. Il s’agit d’un action RPG de science-fiction. En tant que mercenaire engagé pour explorer un monolithe colossal et dangereux, vous découvrirez les mystères d'une ancienne civilisation perdue. Une tâche plus facile à dire qu’à faire. Notez que le jeu ne proposera qu'un essai de deux petites heures.

