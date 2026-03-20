À l'approche du week-end, le Xbox Game Pass vous propose de nouveaux jeux gratuits et certains le sont même sans abonnement. C'est le moment d'en profiter.

Les fins de semaine sont toujours l'occasion de se faire plaisir pour les joueuses et les joueurs. Typiquement, beaucoup se sont jetés sur les cadeaux hebdomadaires de l'Epic Games Store hier. L'autre rendez-vous que toute une communauté attend, ce sont les Jours de jeu gratuit (« FreePlayDays ») du Xbox Game Pass. Découvrez la sélection.

Les jeux gratuits accessibles dans votre abonnement Xbox Game Pass

Depuis hier soir, le Xbox Game Pass vous donne accès à de nouveaux gratuits à l'occasion des FreePlayDays. Deux d'entre eux ne sont disponibles que pour celles et ceux qui disposent d'un abonnement. Parmi eux, il y a notamment un nom qui vaut vraiment le détour, à savoir Hell Let Loose. Essayez-les jusqu'au 22 mars 2026.

© Microsoft.

Totally Reliable Delivery Service gratuit avec le Xbox Game Pass

Amateur de petits jeux délirants, Totally Reliable Delivery Service est gratuit tout le week-end sur PC et console grâce au Xbox Game Pass. Ce jeu de simulation de livraison vous embarque pour des missions aussi drôles que chaotiques. Montez à bord de votre voiturette, utilisez toutes sortes de gadgets loufoques pour vous aider et assurez-vous que chaque paquet arrive à destination. De plus, l'aventure se vit aussi bien en solo qu'en multijoueur, en ligne comme en local.

Hell Let Loose, le jeu de guerre accessible gratuitement dans le Xbox Game Pass

Changement d'ambiance avec Hell Let Loose. Répondez à l'appel du devoir dans ce jeu de guerre qui rassemble 100 joueuses et joueurs en simultané pour des affrontements en 50v50 sur le champ de bataille. Promesse de confrontations épiques, il mise de plus sur le réalisme en vous replaçant dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale. Revivez des événements qui se sont véritablement déroulés entre 1939 et 1945 qui rejoint les jeux gratuits du week-end via le Xbox Game Pass.

Des jeux gratuits pour tous sur Xbox et PC

Les Jours de jeu gratuit du Xbox Game Pass, c'est aussi un moment privilégié pour profiter d'essais gracieux de toutes sortes sans abonnement. Ce week-end, ils sont au nombre de trois, dont le cultissime Sea of Thieves. Là aussi, vous avez jusqu'au 22 mars 2026 inclus pour les essayer.

Trailmakers, un jeu gratuit pour les mécanos et pilotes en herbe

Le concept de Trailmakers est assez original pour qu'on s'y arrête. Mettant à l'épreuve votre créativité, ce bac-à-sable allie construction de véhicule et pilotage. Jouez les mécano en assemblant toutes les pièces nécessaires pour monter à bord d'une machine qui roulera sur terre avec 2 ou 4 roues, ou qui prendra la voie des airs. Ensuite, montez à bord pour explorer ce vaste univers ou participer à des courses à vive allure. Ce jeu gratuit du week-end est accessible jusqu'à dimanche soir pour tous les joueurs Xbox.

Firefighting Simulator: Ignite, un jeu gratuit de simulation de pompier

Il faut aussi savoir conduire dans Firefighting Simulator: Ignite, mais pas que. Il s'agit ici de vous mettre dans la peau d'un sauveteur du feu en plein cœur des États-Unis. En équipe de 4, soit avec d'autres joueurs, soit avec des PNJ, faites face au danger du feu. Éteignez les incendies, sécurisez les lieux et sauvez les personnes présentes. Ce jeu gratuit pour les joueurs Xbox durant les FreePlayDays impression par la dynamique des flammes, générées en temps réel. Si vous rêviez d'être pompier, c'est l'expérience qu'il vous faut.

Sea of Thieves, le dernier jeu gratuit des FreePlayDays sans Xbox Game Pass

Il fête aujourd'hui ses 8 ans. Sea of Thieves, l'open world roi de la piraterie, réunit une communauté toujours aussi fidèle. Mais pour ce jour si spécial, il vous propose de prendre la mer, sans même besoin d'abonnement au Xbox Game Pass, pour voguer gratuitement jusqu'au mardi 24 mars (20h dernier délai). Partez à l'aventure, dérobez des trésors et affrontez d'autres équipages pendant cette période de célébratioon;