Chaque semaine, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter de plusieurs nouveaux jeux gratuitement grâce aux Free Play Days et ce peu importe leur formule. Si les abonnés au Xbox Game Pass Premium et Ultimate auront forcément des avantages, ceux ayant opté pour l'Essential ne seront pas mis de côté pour autant. Cette semaine, l'un des jeux sera même gratuit pour les joueurs qui ne sont pas abonnés. Il y a en prime du très beau monde avec de très grosses licences, et des genres très différents. Comme pour chaque Free Play Days, vous pourrez trouver ces jeux directement dans l'onglet dédié sur votre Xbox Series ou via l'appli Xbox. Cette fournée de jeux gratuits sera accessible du 12 au 15 mars 2026.

Killing Floor 3, trucidez des démons entre abonnés au Xbox Game Pass

Le jeu de massacre de Tripwire fait partie des jeux gratuits de ces Free Play Days. Les abonnés au Xbox Game Pass Premium et Ultimate pourront jouer à Killing Floor 3 sans avoir besoin de verser un seul centime durant quelques jours. Vous aurez normalement assez de temps pour découvrir ses nombreuses classes, une bonne partie de son arsenal généreux et quelques maps également. Le principe reste le même que dans les précédents, des joueurs doivent collaborer pour survivre un certain nombre de manches en dépensant l'argent glané pour améliorer leur équipement à la fin de chaque round. Le but ultime étant d'affronter le boss final et d'engranger un maximum d'expérience pour débloquer des récompenses.

Worms W.M.D, une grosse dose de fun dans les Free Play Days

Encore plus de multijoueur pour les abonnés au Xbox Game Pass Premium et Ultimate avec Worms W.M.D, véritable monument du party-game. Dans ce jeu, les joueurs s'affrontent dans des parties au tour par tour et doivent éliminer l'équipe de vers de terre de toutes les autres pour remporter la victoire. Il faudra alors jouer avec la physique et l'environnement destructible pour utiliser au mieux la myriade d'objets mortels de l'arsenal. Une collection toujours aussi loufoque et amusante à utiliser. Le jeu propose également de nombreux autres modes, dont des défis et pléthore de cosmétiques à déverrouiller.

Tropico 6, un city-builder satirique et très drôle

On change de décor cette fois avec Tropico 6, lui aussi gratuit pour les abonnés Xbox Game Pass Premium et Ultimate durant les Free Play Days. Dans ce jeu, vous incarnez un dictateur qui doit faire en sorte de faire grandir son pays, tout en maintenant le peuple dans les rangs. Satire et humour sont au programme de cet excellent jeu de gestion qui ne se prend jamais au sérieux, mais fait écho à bon nombre de choses délirantes que l'on peut voir en ce moment. C'est en tout cas une valeur sûre pour les fans de gestion et de city-builder.

Bassmaster Fishing, l'une des meilleures simulation de pêche du moment

Si vous préférez le repos, vous pourrez alors vous tourner vers cet autre jeu gratuit des Free Play Days de la semaine, Bassmaster Fishing. Un jeu de simulation de pêche où l'on pourra participer à de gros concours internationaux en utilisant tout un tas d'accessoires sous licence fidèlement modélisés. Les abonnés au Xbox Game Pass Premium et Ultimate pourront alors tenter de se challenger en tentant de ferrer des dizaines d'espèces de poissons différentes au comportement des plus réalistes.

Diablo 4 gratuit pour tous les joueurs qui n'ont pas d'abonnement au Xbox Game Pass

Enfin, tous les joueurs de l'écosystème Xbox qui ne sont pas abonnés au Xbox Game Pass pourront profiter de Diablo 4 gratuitement pendant toute la durée des Free Play Days. Une opération séduction à quelques semaines de la sortie du prochain DLC majeur du jeu Lord of Hatred. Vous y trouverez un nouvel arc narratif, une tonne d'équipement ainsi qu'une toute nouvelle classe. D'ici là, vous pouvez donc tester le jeu grâce aux Free Play Days et peut-être même vous laisser séduire par un abonnement au Xbox Game Pass pour continuer l'aventure. Diablo 4 est en effet disponible dans le catalogue du service, peu importe la formule choisie.

source : Xbox Wire