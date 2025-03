Hier, Microsoft annonçait enfin les derniers jeux à rejoindre le Xbox Game Pass en ce mois de mars 2025. L'annonce s'accompagnait de la sortie en early access d'une potentielle future pépite indépendante mettant l'accent sur la coopération en très grand nombre. Aujourd'hui, deux autres jeux s'ajoutent à la fête, avec un autre très bon titre pour les fans de J-RPG à l'ancienne, ainsi qu'un jeu de simulation qui devrait beaucoup parler aux amoureux des trains. Voyons tout cela plus en détail.

Trois nouveaux jeux à essayer sur le Xbox Game Pass, un très bon cru

Commençons donc par le jeu arrivé hier Day One en early access sur PC, Xbox Series, ainsi que le Xbox Game Pass : 33 Immortals (PC, Consoles et Cloud), du studio indépendant Thunder Lotus Games (Spiritfarer). Il s'agit d'un très original cocktail entre rogue-lite et MMO mettant un accent prononcé sur la coopération, le tout avec pour cadre la célèbre Divine Comédie de Dante Alighieri, rien que ça ! Nous avions de notre côté été grandement charmé par cette proposition dans notre preview du jeu. Les abonnés au Xbox Game Pass peuvent donc dès maintenant découvrir tout cela par eux-mêmes, en attendant sa sortie en 1.0 dans un futur plus ou moins proche.

L'autre ajout de marque au Xbox Game Pass est Octopath Traveler 2 (Xbox Series), développé et édité par Square Enix et sorti en 2023. Il s'agit très logiquement de la digne suite du premier opus, qui nous plonge dans le monde superbement pixelisé de Solistia. Nous y incarnons jusqu'à huit personnages au caractère et aux objectifs bien différents, dans une aventure qui va vous faire voir du pays, le tout dans un gameplay J-RPG délicieusement à l'ancienne. Cette suite est en tous points meilleur qu'un premier épisode déjà très solide, pour notre grand plaisir.

On termine le tour d'horizon des nouveaux arrivages sur le Xbox Game Pass en ce 19 mars 2025 par Train World Sim 5 (Consoles). Là encore, il s'agit du dernier épisode en date de la série éponyme, développé par Dovetail Games et sorti en 2024. Comme son nom l'indique, ce jeu vous propose une simulation très réaliste de la conduite de trains sur différents parcours bien réels. Ce nouvel opus rajoute trois nouveaux chemins de fer iconiques, et se présente comme la version la plus aboutie et la plus belle de la franchise.

En attendant la suite du programme

Le Xbox Game Pass gâte donc ses abonnés avec ces trois nouveaux jeux maintenant disponibles. Le service phare de la branche gaming de Microsoft n'a cependant pas encore épuisé toutes ses cartouches. Le 25 et le 27 mars arrivent en effet respectivement Blizzard Arcade Collection (PC et Consoles) et le très intrigant Atomfall (PC, Consoles et Cloud). Du côté du Xbox Game Pass Core, les abonnés pourront également profiter le 26 mars des excellents Batman Arkham Knight et Tunic. Reste maintenant à voir ce que nous réserve le service pour le mois d'avril 2025 à venir.