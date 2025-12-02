Microsoft a levé le voile sur les premières nouveautés du Xbox Game Pass de décembre 2025. Encore du lourd pour terminer l’année ? Voici le programme.

Le mois de décembre s’annonce plutôt tranquille côté sorties. La grande star sera Metroid Prime 4 sur Nintendo Switch 2, qui arrivera enfin après des décennies d’attente. Du côté de Xbox, en revanche, l’ambiance sera plus sage. Microsoft sortira-t-il le grand jeu pour les fêtes, à l’image de ses habitudes avec des titres déjà éprouvés ? L’annonce est tombée et voici les premiers jeux Xbox Game Pass de décembre 2025.

Les jeux Xbox Game Pass de décembre 2025

Les fêtes de fin d’année approchent et les éditeurs s’apprêtent encore à gâter les joueurs. L’Epic Games Store ressortira certainement sa hotte de jeux gratuits, mais Microsoft préfère miser sur la quantité plutôt que sur l’effet de surprise, histoire de garder ses abonnés occupés pendant le traditionnel creux du mois. La liste des nouveautés du Xbox Game Pass pour décembre 2025 vient tout juste d’être dévoilée. Voici le line-up de la première vague :

Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Console, portable, &PC) – disponible (Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, Console, portable, &PC) – disponible (Ultimate et PC uniquement) Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – disponible

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – disponible Monster Train 2 (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 3 décembre

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 3 décembre Spray Paint Simulator (Cloud, Console, & PC) – 3 décembre

(Cloud, Console, & PC) – 3 décembre 33 Immortals (Game Preview) (Cloud, Console, & PC) – 4 décembre

(Game Preview) (Cloud, Console, & PC) – 4 décembre Indiana Jones and the Great Circle (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 4 décembre

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 4 décembre Routine (Cloud, Console, console portable, & PC) – 4 décembre ( Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, Console, console portable, & PC) – 4 décembre ( Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement) A Game About Digging A Hole (Cloud, Console, console portable, & PC) – 9 décembre

(Cloud, Console, console portable, & PC) – 9 décembre Death Howl (console portable & PC) – 9 décembre (Ultimate et PC uniquement)

(console portable & PC) – 9 décembre (Ultimate et PC uniquement) Dome Keeper (Cloud, Console, console portable, & PC) – 9 décembre

(Cloud, Console, console portable, & PC) – 9 décembre Mortal Kombat 1 (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 10 décembre

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 10 décembre Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Console, & PC) – 11 décembre

Les membres du Xbox Game Pass Essential pourront profiter de World War Z: Aftermath, Medieval Dynasty et Stellaris à compter du 3 décembre 2025.

Les sorties du catalogue de décembre 2025

C’est systématique, ces nouvelles arrivées seront accompagnées de départs. Ce sont donc six jeux qui quitteront le catalogue du Xbox Game Pass à compter du 15 décembre 2025 et du 31 décembre. Voici la liste complète des départs :

15 décembre

Mortal Kombat 11 (Cloud, Console, & PC)

Still Wakes the Deep (Cloud, Console, & PC)

Wildfrost(Cloud, Console, & PC)

31 décembre

Carrion (Cloud, Console, & PC)

Hell Let Loose (Cloud, Console, & PC)

