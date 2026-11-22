Alors que tous les regards sont braqués sur GTA 6, qui fait un véritable hold-up en termes de ventes comme de vues sur Twitch, le mois de décembre 2026 s’annonce particulièrement éclectique pour les abonnés au Xbox Game Pass. Pour occuper ceux qui ne peuvent pas s’acheter le dernier chef-d’œuvre de Rockstar ou qui, au contraire, auraient besoin d’une détox le mois prochain, Microsoft s’appuiera comme à son habitude sur une sélection variée. Six jeux sont en effet d’ores et déjà confirmés pour le Xbox Game Pass en décembre 2026 et il y aura de quoi trouver son bonheur avant les fêtes, que vous souhaitiez jouer entre potes ou trembler devant votre écran.

Quels sont les jeux déjà confirmés pour le Xbox Game Pass en décembre 2026 ?

Comme chaque fin d’année, et encore plus avec l’ombre de GTA 6 qui a fait fuir presque tous les éditeurs, le mois de décembre s’annonce relativement calme. Microsoft pourra cependant compter sur quelques courageux qui sortiront leurs jeux le mois prochain pour occuper les abonnés au Xbox Game Pass en décembre 2026. Parmi les titres déjà confirmés, The Outlast Trials devrait faire le bonheur des amateurs d’horreur, seul ou en coopération. A l’opposé, Hela: of Mice & Magic, nouveau jeu des créateurs de Unravel, proposera une ambiance plus douce et féérique. Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass, cette aventure vous invitera à explorer des paysages nordiques dans les pattes d’une petite souris qui devra résoudre des énigmes.

Sauf report de dernière minute, l’une des curiosités très attendues de certains membres de la rédac devrait compléter l’agenda du Xbox Game Pass de décembre 2026. There Are No Ghosts At The Grand, le jeu mêlant rénovation d’un vieil hôtel anglais, chasse aux fantômes nocturnes et narration, est en effet toujours attendu pour le mois prochain, sans date communiquée à l’heure où ces lignes sont écrites. Le mois de décembre ne devrait donc pas manquer de personnalité. Voici tous les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass :

The Outlast Trials (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 1 er décembre

(Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 1 décembre Hela: of Mice & Magic (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 1 er décembre

(Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 1 décembre Dumpster Gang (PC) – 3 décembre

(PC) – 3 décembre Freestyle Football 2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 3 décembre

(Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 3 décembre A Game About Digging A Hole Together (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 4 décembre

(Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 4 décembre There Are No Ghosts At The Grand (Game Preview) (PC) – décembre (date à préciser)