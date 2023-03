Microsoft vient de dévoiler les premiers nouveaux ajouts du Xbox Game Pass de mars 2023. On retrouve des licences célèbres et appréciées au sein des ajouts mensuels.

Le calendrier est un peu bousculé dernièrement, mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Après un mois de janvier des plus étranges, et un mois de février plus timide que les années passées, Microsoft lève le voile sur les jeux Xbox Game Pass de mars 2023. Quelques titres avaient été confirmés en amont, mais c’est désormais l'intégralité de la première vague d’ajouts qui est connue.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass de mars 2023 confirmés

Microsoft reprend sa communication de plus belle. L’éditeur américain semble dévoiler plus tardivement les futurs ajouts du catalogue Xbox Game Pass qu’à l’accoutumée ces dernières semaines. Pas de retard ou d’attente interminable ce mois-ci, la firme de Redmond a d’ores et déjà révélé les premiers jeux du mois en cours. Le début du mois de mars a donc été marqué par les arrivées de F1 22 et Wo Long : Fallen Dynasty, mais ce n’était qu’un échauffement.

Ce sont désormais six autres jeux qui ont été annoncés avec des licences particulièrement appréciées dans le lot. On retrouve par exemple les deux derniers Dead Space, l’excellent jeu de gestion Civilization 6 ou encore le RPG Ni no kuni II : L’Avènement d’un nouveau royaume. Voici sans plus attendre le programme du Xbox Game Pass du début mars 2023 :

Guilty Gear -Strive- (Cloud, Console & PC) – 7 mars

Dead Space 2 (Cloud) EA Play – 9 mars

Dead Space 3 (Cloud) EA Play – 9 mars

Valheim (Aperçu) (Console) – 14 mars

Sid Meier’s Civilization VI (Cloud, Console & PC) – 16 mars

Ni no kuni II : L’Avènement d’un nouveau royaume – The Prince’s Edition (Console & PC) – 21 mars

Quatre grosses mises à jour sont également arrivées pour certains jeux déjà présents dans le catalogue. Fallout 76 a accueilli son « Invasion Mutante » avec tout un tas de nouveaux événements publics. No Man’s Sky a d’ores et déjà déployé l’update Fractal qui ajoute un livre regroupant toutes vos découvertes les plus incroyables et de nombreuses améliorations pour le confort de jeu. La mise à jour multijoueur la plus conséquente d’Halo Infinite est également disponible dès aujourd’hui avec un nouveau Pass de Combat de 100 paliers, des cartes inédites, un mode original. Sea of Thieves fêtera quant à lui son cinquième anniversaire les 16 et 20 mars avec de nouveaux événements.

Les sorties XGP de mars 2023

Comme d’habitude, ces ajouts s’accompagnent de sorties. Les jeux suivants quitteront le Xbox Game Pass dès le 15 mars 2023. Dernière chance pour essayer ces titres avant leur départ. Il est encore néanmoins possible d’économiser jusqu’à 20% sur les futures sorties du Game Pass :