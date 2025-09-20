En attendant l'annonce d'une liste officielle, plusieurs jeux à venir sur le Xbox Game Pass en octobre 2025 sont déjà confirmés, il y a du très lourd.

Tandis que le Xbox Game Pass régale ses abonnés en ce mois de septembre 2025 avec notamment Hollow Knight Silksong, Deep Rock Galactic Survivor, Frostpunk 2, Hades ou encore Endless Legend 2, octobre 2025 s'annonce d'ores et déjà très chargé en gros titres à surveiller, comme on peut le constater avec les jeux confirmés comme arrivant le mois prochain.

Le Xbox Game Pass a encore de grosses cartouches à venir pour octobre 2025

On compte en effet pour l'instant six jeux confirmés comme arrivant courant octobre 2025 sur le Xbox Game Pass, avec de nombreux noms prestigieux dans leur genre. Il convient donc de leur accorder tout le crédit qu'ils méritent en les présentant plus en détail individuellement, par ordre de sortie sur le service de Microsoft.

Ball X Pit (15 octobre 2025)

On démarre très fort la liste des jeux confirmés comme arrivant sur le Xbox Game Pass en octobre 2025 avec Ball x Pit, développé par Kenny Sun, édité par Devolver et qui sortira donc le 15 octobre 2025. Il s'agit d'un mélange des genres improbable, décrit comme un roguelite de survie où l'on casse des briques, fusionne des balles et construit des bases. Ça fait beaucoup de mots, mais on est déjà tombé dans l'addiction rien qu'avec sa démo, et on surveille donc de très près la sortie de sa version complète.

Keeper (17 octobre 2025)

On enchaîne avec un autre jeu extrêmement prometteur à venir sur le Xbox Game Pass le mois prochain : Keeper, développé par Double Fine, édité par Xbox Games Studios et annoncé donc pour le 17 octobre. Après le très bon Psychonauts 2, le talentueux studio nous propose donc encore une histoire à retourner le cerveau, cette fois sous la forme d'un jeu de plateforme où l'on incarne... un phare. Encore une bizarrerie de Double Fine qu'on a très hâte de découvrir, notamment au niveau d'une direction artistique proprement superbe dans son étrangeté.

Ninja Gaiden 4 (21 octobre 2025)

Encore un énorme jeu pour le troisième de cette liste de titres confirmés comme arrivant sur le Xbox Game Pass le mois prochain, puisqu'on parle cette fois de l'ultra attendu Ninja Gaiden 4, développé en tandem par Team Ninja et Platinum Games, édité conjointement par Koei Tecmo et Xbox Games Studios, et arrivant donc le 21 octobre 2025. Place cette fois à un jeu d'action survitaminé aux commandes de deux ninjas dans une aventure bourrée d'adrénaline et d'hémoglobine, ainsi qu'un défi certain, qui ravira donc les fans de cette prestigieuse licence qui fait enfin son grand retour.

Bounty Star : The Morose Tale of Graveyard Clem (23 octobre 2025)

Le quatrième jeu confirmé pour le mois prochain sur le Xbox Game Pass n'est peut-être pas aussi surveillé que les précédents, mais il devrait tout de même valoir le détour : Bounty Star - The Morose Tale of Graveyard Clem, développé par Dinogod et à venir donc le 23 octobre 2025, après plusieurs reports successifs en 2023 et 2024. Il s'agit d'un jeu d'action dans lequel nous incarnons Clémentine McKinney alors qu'elle se fraye un chemin à travers un désert post-post-apocalyptique dans un mécha à l'apparence atypique, à l'instar de la jolie direction artistique du titre.

Moonlighter 2: The Endless Vault (23 octobre 2025)

Retour sur une autre grosse licence, cette fois indépendante, qui fait son grand retour le mois prochain, notamment sur le Xbox Game Pass : Moonlighter 2 The Endless Vault, développé par Digital Sun, édité par 11 Bit Studios et qui arrive également le 23 octobre 2025. Cette suite nous demande une fois de plus de jongler entre être un aventurier et un marchand, le tout sous la forme d'un rogue-lite à la direction artistique aguicheuse. À noter toutefois que cette date du 23 octobre 2025 ne concerne que la sortie de l'accès anticipé sur la version PC du Xbox Game Pass. Il faudra donc repasser plus tard pour connaître sa date de sortie en 1.0 sur les autres plateformes.

The Outer Worlds 2 (29 octobre 2025)

On termine enfin cette liste des jeux arrivant sur le Xbox Game Pass le mois prochain en force avec The Outer Worlds 2, développé par Obsidian Entertainment, édité par Xbox Games Studios et prévu pour le 29 octobre 2025. Après Avowed et l'accès anticipé de Grounded 2, la dernière grosse licence RPG du studio revient donc plus grande, plus belle et plus déjantée que jamais dans une suite qui s'annonce comme une énorme évolution par rapport à The Outer Worlds premier du nom.

Liste complète des jeux Xbox Game Pass confirmés d'octobre 2025

15 octobre 2025 Ball x Pit (Cloud, PC et Xbox Series)

17 octobre 2025 Keeper (Cloud, PC et Xbox Series)

21 octobre 2025 Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC et Xbox Series)

23 octobre 2025 Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem (Cloud, PC et Xbox Series) Moonlighter 2: The Endless Vault (Accès Anticipé sur PC uniquement)

29 octobre 2025 The Outer Worlds 2 (Cloud, PC et Xbox Series)



Source : Xbox