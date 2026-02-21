Tandis que le Xbox Game Pass a récemment accueilli l'emblématique The Witcher 3 dans sa Complete Edition et que d'autres titres doivent encore arriver avant la fin du mois, comme l'accès anticipé de TCG Card Shop Simulator ou encore Towerborne, on a déjà quelques idées des jeux à venir courant mars 2026 sur le service, avec encore des noms marquants dans leurs domaines.

Quatre jeux déjà confirmés sur le Xbox Game Pass, dont des noms prestigieux

Bien qu'on ne connaisse pour l'instant que quatre jeux à paraître Xbox Game Pass en mars 2026, la sélection s'annonce déjà prometteuse, avec notamment deux excellents RPG, l'un pour les plus nostalgiques, l'autre nettement plus récent mais tout aussi historique, mais aussi un jeu plateforme tout en poésie et un jeu de construction de ville qui fait enfin son arrivée sur le service. Voyons tout cela plus en détail.

Final Fantasy 3 (Xbox Game Pass Premium & Ultimate)

Après Final Fantasy 2 le mois dernier, le Xbox Game Pass va ainsi continuer de faire revenir les premiers épisodes de la légendaire franchise de Square Enix, avec Final Fantasy 3. Une fois encore, il s'agira d'une version remodelée du troisième épisode de la célèbre série de J-RPG, qui va donc permettre à tout un chacun de (re)découvrir ce classique cultissime du genre. Rendez-vous donc pour cela le 3 mars 2026 sur le Game Pass Premium et Ultimate (Consoles, PC & Cloud).

Kingdom Come Deliverance 2 (Premium & Ultimate)

En plus d'un grand classique du J-RPG, le Xbox Game Pass va accueillir le même jour un autre excellent RPG, cette fois venu de l'Occident et nettement plus récent : Kingdom Come Deliverance 2. Pour rappel, le service a accueilli le premier épisode ce 13 février 2026, et complète donc le tableau avec la suite de la licence historique de Warhorse Studios, meilleure sur absolument tous les points, pour une aventure moyen-âgeuse inoubliable en compagnie d'Henry. Audentes Fortuna Iuvat ce 3 mars 2026 sur le Game Pass Premium et Ultimate (Consoles, PC & Cloud).

Planet of Lana 2 : Children of the Leaf (Game Pass Ultimate)

Après le gros succès du premier épisode en 2023 grâce à ses graphismes somptueux, son histoire touchante et son gameplay de plateforme et d'énigmes captivant, Planet of Lana 2 : Children of the Leaf entend à nouveau conquérir le cœur des joueurs en arrivant notamment Day One sur le Xbox Game Pass. Cette suite promet d'être deux fois plus grandiose à tous les niveaux, avec de nombreuses nouvelles zones à explorer sur la planète Novo et de nouvelles capacités pour Mui, notre adorable compagnon félin. Rendez-vous en terre plus ou moins inconnue Planet of Lana II sur le Xbox Game Pass Ultimate le 5 mars 2026 (Consoles, PC & Cloud).

Nova Roma (Ultimate et PC Game Pass)

La dernière sortie Day One du Xbox Game Pass de mars 2026 se nomme donc Nova Roma, et aurait d'ailleurs dû arriver sur le service en janvier. Dans ce jeu de simulation et de construction, on y incarne un urbaniste chargé de restaurer la grandeur de Rome, alors que l’Empire est au bord du déclin. À la tête d’une cité en plein développement, vous devrez trouver un équilibre entre expansion urbaine, satisfaction des citoyens, préservation des ressources naturelles et maintien de bonnes relations avec les dieux, et bien plus encore. Nova Roma arrivera donc sur le Game Pass dans sa version early access le 26 mars 2026 sur le Game Pass Ultimate et PC (PC).

Source : Xbox