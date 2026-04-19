Il se murmure que Xbox pourrait, à nouveau, revoir sa copie quant au Xbox Game Pass. Asha Sharma, nouvelle tête pensante de la marque verte, a en effet estimé dans un mémo interne rendu public que le service était désormais trop cher. Parmi les pistes envisagées, l’arrivée d’une formule réservée uniquement aux exclusivités maison. Mais pendant que Microsoft affine sa stratégie sous l’impulsion de sa nouvelle dirigeante, le service d’abonnement continue sa routine. Plusieurs nouveaux jeux sont attendus d’ici la fin avril, mais une partie des nouveautés du Xbox Game Pass en mai 2026, qui correspondent aux fameuses sorties day one, est déjà connue. Entre des indés particulièrement attendus et le retour d’un ténor de la simulation auto, voici tout le programme connu à ce jour.

Mixtape - 7 mai 2026

Entre skate un peu foireux, fuites minables devant la police, premiers baisers et ce sentiment de liberté qui semble éternel, Mixtape rembobine l’adolescence comme une vieille cassette qu’on garde précieusement. Deuxième jeu de Beethoven & Dinosaur après The Artful Escape, cette future nouveauté Xbox Game Pass a rapidement tapé dans l’œil des amateurs de Life Is Strange ou de Lost Records. Mixtape se composera d’une succession de souvenirs interactifs, chacun mis en scène comme un clip MTV. Une déambulation musicale qui explore les hauts comme les bas de l’adolescence, en suivant l’amitié de trois jeunes femmes au fil de moments aussi marquants que fugaces de leurs années les plus insouciantes.

Bande-annonce en anglais

Call Of The Elder Gods - 12 mai 2026

S’il n’a pas eu un succès critique et commercial remarquable, Call of the Sea a malgré tout marqué les esprits, à son échelle. Le Xbox Game Pass accueillera donc en mai 2026 sa suite directe, Call of the Elder Gods, qui nous replongera dans un mythe de Cthulhu. Toujours signé Out of the Blue Games, le jeu troque l’île exotique pour une enquête plus vaste, mêlant université hantée et road trip cosmique. On alternera entre deux personnages pour résoudre des énigmes que l’on nous promet plus difficiles, en fouillant des décors qui flirtent toujours autant avec l’horreur indicible.

Forza Horizon 6 arrive day one sur le Xbox Game Pass - 19 mai 2026

Après des années de réclamations, les fans de Forza Horizon vont enfin pouvoir filer à toute allure au Japon. Festival automobile qui s’annonce comme le plus dense et le plus spectaculaire de la série, propulsera les pilotes dans les rues de Tokyo aux campagnes montagneuses à couper le souffle, le tout au volant de plus de 550 voitures, à personnaliser, bichonner et à exposer dans des garages que l’on pourra repeindre à l’envi. Forza Horizon 6 sera incontestablement l'événement incontournable du Xbox Game Pass en mai 2026.

Subnautica 2 nous replongera dans les abysses, avec un nouveau monde extraterrestre à explorer. En solo ou en coop à quatre, vous devrez survivre dans des océans grouillants de créatures étranges, construire des bases et fabriquer des submersibles pour sonder les profondeurs. Le jeu sortira en accès anticipé, avec une disponibilité day one sur le Xbox Game Pass, en mai 2026, si tout se passe comme prévu. Avec le feuilleton entre Krafton et Unknown Worlds Entertainment, on ne sait jamais. Aux dernières nouvelles, si le studio a récupéré les droits d’édition, mais la date précise reste encore dans les abysses.