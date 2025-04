Les mois défilent à une vitesse ahurissante, mais hors de question pour Microsoft de ralentir la cadence. La firme de Redmond continue de miser gros sur son service d’abonnement, dont le catalogue ne cesse de s’étoffer au fil des semaines à grand renfort de sorties day one. Ce mois-ci les abonnés ont donc pu découvrir quelques belles nouveautés dès leur lancement, dont South of Midnight, quand Clair Obscur Expedition 33 arrivera dans quelques jours. Le programme du Xbox Game Pass de mai 2025 risque lui aussi d’être bien chargé avec notamment un jeu qui s'annonce chaud bouillant.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de mai 2025

Quand il ne fait pas la part belle à la scène indépendante, le service accueille les plus grosses exclusivités Xbox Series à l’instar d'Indiana Jones et le Cercle Ancien ou South of Midnight. Et depuis le rachat historique d’Activision-Blizzard, plusieurs anciens titres des nouveaux studios Xbox sont aussi ajoutés régulièrement. Le mois prochain n’échappera pas à la règle. Le programme du Xbox Game Pass de mai 2025 sera très clairement placé sous le signe de Doom the Dark Ages, l’un des jeux les plus attendus de l’année. Et pour cause, malgré son contexte médiéval, cette préquelle entend apporter un petit vent de modernité à la franchise, notamment avec des zones plus ouvertes.

Les attentes sont grandes et les membres du Game Pass Ultimate ou PC pourront donc le découvrir dès sa sortie. Pour le commun des mortels, quelques jeux ont déjà été confirmés pour le Xbox Game Pass de mai 2025 :

Anno 1800 (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - 1 er mai

(Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - Call of Duty®: Modern Warfare II (Cloud, Console, et PC) - 1 er mai (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, Console, et PC) - (Game Pass Ultimate et PC uniquement) Dredge (Cloud, Console, et Xbox Series X|S) - 6 mai

(Cloud, Console, et Xbox Series X|S) - Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - 8 mai (Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - (Ultimate et PC uniquement) Doom: The Dark Ages (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - 15 mai (Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - (Ultimate et PC uniquement) To a T - 28 mai (Ultimate et PC uniquement)

- 28 mai (Ultimate et PC uniquement) Spray Paint Simulator - date précise à confirmer (Ultimate et PC uniquement)

Dernière chance pour tester ces jeux

D’ici l’arrivée des jeux du Xbox Game Pass de mai 2025, l’ensemble des abonnés ont encore quelques semaines pour finir ou tester ceux qui s’apprêtent à quitter le service. On retrouve dans le lot d’excellents titres indépendants, dont le roguelike Have a Nice Death, ou le jeu de casse-tête The Rewinder. Dernière chance donc pour essayer ces titres avant qu’ils ne quittent le Xbox Game Pass le 30 avril 2025.