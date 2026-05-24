Après un mois de mai marqué par de nombreuses grosses sorties, le Xbox Game Pass nous réserve encore de belles surprises tout au long du mois de juin 2026. En voici un aperçu.

Pour les abonnés au Xbox Game Pass, le mois de mai aura définitivement été un très bon cru. Entre l’arrivée de titres à succès comme Forza Horizon 6 et Subnautica 2, ou encore celle de pépites comme Mixtape et Call of the Elder Gods aux côtés d’anciens titres comme Wuchang: Fallen Feathers et Final Fantasy 5, il y aura eu de quoi faire. Et cela continuera bien sûr tout au long du mois de juin 2026 avec de nouvelles arrivées très attendues, dont une première partie a déjà été confirmée.

Final Fantasy 6 – Dès le 2 juin dans le Xbox Game Pass

Après avoir accueilli Final Fantasy 5 début mai, c’est avec la plus grande des logiques que le Xbox Game Pass ouvrira ses portes à Final Fantasy 6 début juin, histoire de permettre aux joueurs Xbox de pouvoir continuer leur marathon de la franchise de Square Enix. En sachant que dès le lendemain, FF7 Rebirth fera lui aussi enfin son arrivée sur Xbox Series, même s’il n’intègrera pas le service de Microsoft de son côté.

Jurassic World Evolution 3 – 2 juin

Quelques mois seulement après sa sortie, Jurassic World Evolution 3 intègrera officiellement le catalogue du Xbox Game Pass, pour le plus grand bonheur des amateurs de jeux de gestion. Car oui, en attendant d’avoir enfin des nouvelles de Jurassic Park Survival, resté particulièrement discret depuis son annonce, Frontier Developments continue de son côté de développer sa franchise à la Planet Zoo version dinosaures.

Beastro – 11 juin

Initialement annoncé pour le 21 mai, Beastro a finalement vu sa sortie être repoussée de quelques semaines par ses créateurs, Timberline Studio, qui ont annoncé lors du dernier ID@Xbox avoir besoin d’un peu de temps supplémentaire pour peaufiner le titre. Qu’à cela ne tienne, ce petit jeu mêlant fantasy et aventure débarquera quand même dans le Xbox Game Pass dès le mois de juin, et il s’annonce définitivement original.

Starseeker: Astroneer Expeditions – 11 juin

De Pragmata à Directive 8020, en passant par SAROS ou encore Aphelion, les jeux ayant pour cadre l’espace auront assurément eu le vent en poupe ces dernières semaines. Et cela continuera dès le mois de juin avec Starseeker: Astroneer Expeditions, un nouveau jeu à venir dans le Xbox Game Pass dont l’objectif sera d’explorer les étoiles en travaillant main dans la main avec tout l’équipage de la station spatiale.

Denshattack – 17 juin

Avez-vous déjà rêvé d’incarner un train capable de réaliser des flips, des tricks et des grinds à travers les rues d’un Japon dystopique véritablement haut en couleur ? Non ? C’est pourtant ce que vous allez pouvoir faire grâce à Denshattack, un nouveau titre signé Undercoders, qui viendra apporter un peu de folie au catalogue du Xbox Game Pass dès le mois prochain au travers de sa proposition des plus inattendues.

En juin 2026, le Xbox Game Pass ce sera aussi…

Les choses ne s’arrêteront toutefois pas là puisqu’en dehors des jeux présentés ci-dessus, le service de Microsoft accueillera également deux autres titres, à savoir Frog Sqwad et Vapor World: Over the Mind, dont la date de sortie reste en revanche à préciser. Et c’est évidemment sans compter tous les futurs ajouts au catalogue, que Xbox annoncera en temps voulu au cours des prochaines semaines.

Source : Xbox Game Pass