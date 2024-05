La prise de parole de Microsoft le mois prochain est particulièrement attendue. L’éditeur y fera la lumière sur ses prochains jeux maison à venir, dont Indiana Jones et le Cercle Ancien, Avowed et évidemment Call of Duty Black Ops 6, fraîchement officialisé. Des titres comme State of Decay 3, Microsoft Flight Simulator 24 ou même un nouveau Doom seraient également de la partie selon les premières rumeurs. Les abonnés au Xbox Game Pass pourront alors découvrir une nouvelle flopée de productions qui arriveront à coup sûr dès leur sortie dans le catalogue. Et connaissant Microsoft, ils ne devraient pas être au bout de leurs surprises, avec quelques disponibilités immédiates qui pourraient être à prévoir le grand soir. En attendant, on connaît déjà quelques arrivées du Xbox Game Pass de juin 2024.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass en juin 2024

Le catalogue du Xbox Game Pass continue de gonfler jour après jour. Chaque semaine, le service d’abonnement y va de ses petites nouveautés, importantes comme plus modestes. Quand il ne fait pas la part belle à la scène indépendante, il accueille les plus grosses exclusivités Xbox Series, à l’instar d’Hellblade 2. Celles à venir seront donc à l’honneur le 9 juin prochain et la conférence pourrait réserver quelques surprises aux abonnés. Il n'est en effet pas rare que Microsoft et ses partenaires annoncent quelques sorties surprises à cette occasion.

Il faudra donc s'attendre à ces fameux shadow drops. En attendant une annonce officielle de la première vague d’ajouts au Xbox Game Pass en juin 2024, nous savons déjà que le mois sera marqué par l’arrivée de trois jeux, dont deux disponibles dès leur sortie. Voici les seuls jeux confirmés pour le moment :

Firework (PC uniquement — 4 juin

Rolling Hills (Console, PC, & Cloud) — 4 juin

Still Wakes the Deep (Console, PC, & Cloud) — 18 juin

Still Wakes the Deep, la grosse nouveauté du Xbox Game Pass

On ouvre le bal avec celui qui ne sera pas le premier arrivé, mais qui sera sans doute le plus intéressant des trois : le nouveau bébé des créateurs d’Everybody's Gone to the Rapture et Dear Esther. Un jeu horrifique à la première personne prenant place en 1975 lorsqu'une catastrophe frappe une plateforme pétrolière au large de l’Écosse. À vous de sauver votre équipage d’horreurs tout droit venues d’un autre monde et qui défient votre réalité et toute logique. Une nouveauté à découvrir dès sa sortie dans le Xbox Game Pass dès le 18 juin donc.

Firework, un jeu très apprécié

Jeu indépendant mêlant horreur et casse-tête ayant reçu un excellent accueil du public. Cette nouveauté Xbox Game Pass cumule en effet plus de 35 000 avis extrêmement positifs sur Steam depuis sa sortie en 2021. Un incendie accidentel va pousser la police à réexaminer l’affaire classée d’un massacre. Le petit bleu que vous êtes va se retrouver à participer par hasard à cette nouvelle enquête, qui devient rapidement déroutante.

Rolling Hills, une nouvelle sortie cozy

Deuxième sortie day one du Xbox Game Pass de juin 2024. Dans ce jeu à la croisée de la simulation de vie et de la gestion de restaurant, vous incarnez un petit robot cuisinier qui sert des sushis aux habitants d’un village chaleureux. À vous de gérer votre petit commerce local tout en perfectionnant votre art et en améliorant le quotidien de vos voisins.