En attendant la suite du programme de juin 2026, voici les jeux déjà confirmés pour le mois de juillet sur le Xbox Game Pass, avec de belles sorties en vue.

Tandis que le Xbox Game Pass a récemment accueilli l'emblématique Persona 5 Royal et qu'une seconde vague de titres doit arriver dans la seconde moitié de juin 2026 d'autres titres doivent encore arriver avant la fin du mois, on a déjà quelques idées des jeux à venir courant juileet 2026 sur le service, avec encore plusieurs noms marquants dans leurs domaines.

Un bel arrivage de nouveaux jeux déjà confirmés en juillet 2026 sur le Xbox Game Pass

Après un mois de juin 2026 qui devrait a priori être relativement calme avant que les choses très sérieuses arrivent à partir de fin août, juillet devrait tout de même être un mois faste en termes de sorties, et il en va de même pour le Xbox Game Pass. Parmi les sorties confirmées du mois prochain, on peut en effet notamment compter sur l'arrivée en 1.0 du fameux et très populaire « Pokemon avec des flingues » qu'est Palworld, qui sort donc enfin dans sa version définitive le 10 juillet 2026, deux ans et demi après sa sortie en accès anticipé.

S'agissant de l'autre sortie majeure confirmée comme arrivant sur le Xbox Game Pass en juillet 2026, il faudra en revanche repasser à la fin du mois, avec toutefois encore du très lourd. Le 28 juillet arrive enfin rien de moins qu'Halo Campaign Evolved, le Remake sous Unreal Engine 5 du légendaire premier Halo sorti à l'origine en 2001. L'occasion de (re)découvrir l'une des licences les plus emblématiques de Xbox sous un tout nouveau jour.

Le reste des sorties confirmées de juillet 2026 sur le Xbox Game Pass comporte notamment le frénétique Speedrunners 2: King of Speed, ainsi que l'arrivée du populaire Wuthering Waves de Kuro Games, qui a pour rappel récemment accueilli un crossover très apprécié avec l'excellente série Cyberpunk Edgerunners. Ces deux titres ne disposent cependant pas encore de date de sortie précise sur le service d'abonnement de Microsoft.

Il ne s'agit toutefois que de la partie visible de l'iceberg des sorties confirmées comme arrivant courant juillet 2026 sur le Xbox Game Pass, comme vous pouvez le constater avec la liste détaillée ci-dessous, en attendant des annonces plus officielles de la part de Xbox.

Toutes les sorties confirmées de juillet 2026

10/07 Palworld 1.0 (PC, Xbox Series et Cloud)

13/07 Ascend to Zero (PC, Xbox Series)

28/07 Halo Campaign Evolved (PC, Xbox Series et Cloud)

29/07 Mistfall Hunter (PC, Xbox Series et Cloud)

JUILLET 2027 (date à préciser) SpeedRunners 2: King of Speed (PC, Xbox Series et Cloud) Wuthering Waves (PC, Xbox Series et Cloud)

(date à préciser)

Source : Xbox