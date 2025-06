L'un des cartons du moment de la scène indépendante, Rematch, a rejoint le Xbox Game Pass et PC Game Pass à sa sortie le 19 juin 2025. En vingt quatre heures, il avait déjà mobilisé plus d'1 million de joueuses et joueurs. Et désormais, plus de 3 millions de footballeuses et footballeurs virtuels ont foulé la pelouse du jeu de Sloclap (SIFU, Absolver). D'ici la fin du mois, Warcraft 1 à 3 ainsi que Call of Duty WWII seront ajoutés dans l'abonnement. La firme de Redmond a aussi officialisé les premiers jeux de juillet 2025 sur le XGP. On vous propose un récapitulatif des annonces, il y a du lourd !

Les premiers jeux Xbox Game Pass de juillet 2025

Qu'attendre du Xbox Game Pass de juillet 2025 ? Deux licences cultes ancrés dans le paysage vidéoludique sont sur le point de revenir ou d'intégrer le service. Si Lara Croft vous manque, et en attendant le prochain jeu PS5, Xbox Series X|S et PC de Crystal Dynamics, le deuxième opus de la trilogie Survivor, Rise of the Tomb Raider, arrive dès le 1er juillet aux côtés de Little Nightmares 2. L'autre franchise absolument emblématique, c'est Tony Hawk. Le skateur sera de retour dans la compilation remasterisée Tony Hawk's Pro Skater 3+4, qui sera une sortie day one phare Xbox Game Pass de juillet 2025.

Le gros carton indé d'Abiotic Factor, qui sera offert aux abonnés PS Plus Extra & Premium, sera également jouable via le Xbox Game Pass sur consoles et PC. Celles et ceux qui aiment les jeux exigeants, comme les souls-like, devraient surveiller de très près la production chinoise Wuchang Fallen Feathers. L'une des surprises du Xbox Games Showcase 2025, Grounded 2 lancera son accès anticipé dans le Xbox Game Pass à partir du 29 juillet 2025. Voici la liste complète des jeux connus jusqu'à maintenant :