Le mois de janvier aura été des plus étranges pour les abonnés Xbox Game Pass. Là où Microsoft annonce deux grosses vagues de jeux, l’une en début de mois, l’autre à la moitié, l'éditeur américain a bousculé son calendrier habituel. A la clé une belle surprise : la sortie et disponibilité immédiate de Hi-Fi Rush, le jeu musical de Tango Gamework, qui fait actuellement sensation. En revanche, nombreux sont celles et ceux qui espèrent un retour à la normale dans les semaines qui viennent. Quel sera le programme du Xbox Game Pass de février 2023 ? On connaît déjà une partie du line-up.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de février 2023

Le Xbox Game Pass a commencé l’année sur les chapeaux de roues. Les joueurs ont dû prendre leur mal en patience pour découvrir la seconde vague d’ajouts de janvier, mais le jeu en valait la chandelle. Deux Persona très appréciés, la sortie surprise de Hi-Fi Rush, GoldenEye 007 ou encore Age of Empires 2 Definitive Edition sont autant de productions disponibles dans le catalogue depuis janvier. Mais à quoi s’attendre pour le Xbox Game Pass de février 2023 ?

On connaît déjà une partie de la liste, qui correspond aux disponibilités dans le catalogue dès le lancement et aux quelques titres confirmés la semaine dernière par Microsoft. On retrouve dans le lot le très attendu Atomic Heart, le Bioshock russe, qui fait sensation depuis son annonce.

Darkest Dungeon (Console, PC, Cloud) – 2 février

Grid Legends (Cloud via EA Play) – 2 février

Hot Wheels Unleashed GOTY (Console, PC, Cloud) – 7 février

Atomic Heart (Console, PC, Cloud) – 21 février

Les sorties XGP de février 2023

Évidemment, cela ne représente qu’une partie des jeux qui seront disponibles dans le Xbox Game Pass pendant le mois prochain. Il faudra s’armer encore d’un peu de patience pour découvrir l’ensemble des titres déjà sortis qui viendront se greffer au tout. Comme d’habitude, les nouveaux ajouts s’accompagnent également de sorties, dont on connaît la liste complète. Voici tous les départs de Xbox Game Pass de février 2023 :