Après un mois de novembre 2025 bien garni, on connaît déjà une partie du programme du Xbox Game Pass pour décembre 2025, avec du très bon en perspective.

Un mois de novembre 2025 particulièrement chargé pour le Xbox Game Pass avec notamment Football Manager 26, Voidtrain ou Winterburrow, ainsi que le controversé Call of Duty Black Ops 7, le service d'abonnement de Microsoft prépare bien sûr son calendrier de l'Avent pour décembre 2025, et on peut déjà remplir quelques cases, en attendant de connaître le programme complet.

Une jolie fin d'année en perspective sur le Xbox Game Pass en décembre 2025

On compte en effet pour l'instant quatre jeux confirmés comme arrivant courant décembre 2025 sur le Xbox Game Pass, avec de jolies pépites à surveiller. On peut également signaler quelques autres titres attendus « dans le courant de l'hiver 2025 », et qui pourraient donc arriver ce mois-ci. Il convient donc de leur accorder une présentation plus en détail, par ordre de sortie sur le service d'abonnement Microsoft.

Marvel Cosmic Invasion (1er décembre 2025)

On commence en force avec Marvel Cosmic Invasion, développé par Tribute Games (Shredder's Revenge) et édité par Dotemu. Ce beat 'em up aux graphismes délicieusement rétro transpose l'univers Marvel dans un chaos coopératif où l'on pulvérise ses ennemis dans un décor 2D. Disponible sur Xbox Game Pass Ultimate et PC le 1er décembre 2025, entre autres plateformes. Un super chaos en perspective.

Lost Records: Bloom & Rage (2 décembre 2025)

Développé par les maîtres conteurs de Life is Strange, leur nouveau jeu narratif intitulé Lost Records: Bloom & Rage arrive sur le Xbox Game Pass Ultimate, Premium et PC Game Pass le 2 décembre 2025. Il s'agit clairement d'une sortie attendue pour début décembre et un jeu à suivre de près, compte tenu du talent narratif de l'équipe qui le développe.

Routine (4 décembre 2025)

Changement radical d'ambiance avec cette fois Routine, un jeu d'horreur et de science-fiction à la première personne développé par Lunar Software, édité par Raw Fury et annoncé pour la première fois en 2012, avant de réapparaître en juin 2022. Patience et longueur de temps font donc plus que force ni que routine dans l'espace, puisqu'il rejoindra le Xbox Game Pass dès sa sortie, le jeudi 4 décembre 2025, sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Dome Keeper (9 décembre 2025)

Dome Keeper, excellent jeu de tower defense développé par Bippinbits, édité encore par Raw Fury et sorti en 2022, débarque sur le Xbox Game Pass le 9 décembre 2025 sur Xbox Series X|S et PC. Avec ses différents systèmes de défense de dômes, défendez votre territoire et éliminez des hordes d'aliens dans ce magnifique hommage aux jeux d'arcade classiques.

D'autres jeux potentiellement attendus sur le Xbox Game Pass courant décembre 2025

Place maintenant à une rubrique prévisionnelle pour les jeux à venir sur le service d'abonnement de Microsoft courant décembre 2025, mais sans date de sortie définitive. Dans cette catégorie, nous avons :

Sleight of Hand : un intrigant mélange entre action/infiltration et deckbuilding

: un intrigant mélange entre action/infiltration et deckbuilding Tanuki - Pon's Summer : un jeu d'aventure en monde ouvert aux commandes d'un tanuki sur un BMX

: un jeu d'aventure en monde ouvert aux commandes d'un tanuki sur un BMX Ultimate Sheep Raccoon : la suite spirituelle de l'excellent jeu multijoueur coopératif Ultimate Chicken Horse

Liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en décembre 2025

1/12 Marvel Cosmic Invasion - Ultimate et PC Game Pass (PC, Consoles & Cloud)

2/12 Lost Records: Bloom & Rage - Premium, Ultimate et PC Game Pass (PC, Consoles & Cloud)

4/12 Routine - Ultimate et PC Game Pass (PC, Consoles & Cloud)

9/12 Dome Keeper - Ultimate et PC Game Pass (PC, Consoles & Cloud)

« Hiver 2025 » Sleight of Hand - Ultimate et PC Game Pass (PC, Consoles & Cloud) Tanuki : Pon’s Summer - Ultimate et PC Game Pass (PC, Consoles & Cloud) Ultimate Sheep Raccoon - Ultimate et PC Game Pass (PC, Consoles & Cloud)

»

