Juillet 2025 réserve encore de belles choses pour les abonnés au Xbox Game Pass, avec notamment l'excellent Abiotic Factor, le très intrigant Souls-Like chinois Wuchang Fallen Feathers, ainsi que l'accès anticipé de Grounded 2. Le service se doit de garder un catalogue exhaustif chaque mois, et nous avons à ce propos une première idée des jeux à venir en août 2025. Et même si la liste est pour l'instant assez courte, il y a tout de même du beau monde.

Deux jeux seulement confirmés sur le Xbox Game Pass en août 2025, mais c'est du solide

En attendant plus d'annonces de la part de la branche gaming de Microsoft, nous n'avons en effet à l'heure actuelle que deux jeux confirmés à venir sur le Xbox Game Pass en août 2025. Il s'agit cependant de deux titres issus de licences fortes, dont une historique pour la marque au X. Nous allons donc les présenter par ordre d'apparition sur le service d'abonnement le mois prochain.

Farming Simulator 25 (1er août - Standard, Ultimate et PC)

On commence tranquillement la liste des jeux confirmés à venir sur le Xbox Game Pass en août 2025 avec un véritable taulier de la myriade de jeux de simulation en circulation de nos jours avec l'indécrottable Farming Simulator 25, développé et édité par Giants Software et sorti le 12 novembre 2024. Comme son nom l'indique fort sobrement, le titre nous propose de vivre une véritable vie d'agriculteur, en solo, en coopération ou en multijoueur.

Il s'agit clairement de la forme la plus aboutie d'une licence historique du genre, avec un souci du détail indécent à tous les niveaux. Il faudra en effet gérer ses ressources pour acheter du matériel, des machines, des cultures et du bétail, s'occuper de tout ça, mais également s'occuper de la croissance de son activité, en se rendant notamment en ville pour négocier divers accords. Une véritable machine de la simulation, qui arrivera donc sur les version Standard, Ultimate et PC du Xbox Game Pass dès le 1er août 2025.

Gears of War Reloaded (26 août - Ultimate et PC)

On laisse un gros trou dans le calendrier des arrivages sur le Xbox Game Pass en août 2025, qu'il appartiendra à la branche gaming de Microsoft de combler, pour aller vers la fin du mois avec le second jeu confirmé à venir, et non des moindres : Gears of War Reloaded. Il s'agit donc du nouveau Remaster du légendaire premier opus sorti en 2006, autrefois développé par Epic Games, et exclusif à la Xbox 360, qui sort cette fois sur PC, Xbox Series, mais aussi PS5.

C'est non sans plaisir que nous allons retrouver Marcus, Dom, Baird, Cole et toute la clique de brutasses de la CGU dans leur guerre désespérée et sanglante contre les Locustes envahissant Sera. Ce monument du genre Third Person Shooter, avec son système de couverture, un gameplay brutal et des animations toutes plus gores les unes que les autres se remet ainsi au goût du jour avec des textures retravaillées en 4K, une fluidité constante en campagne (60 FPS) comme en multi (120 FPS), et arrivera donc Day One sur le Xbox Game Pass, soit le 26 août 2025, mais toutefois accessible uniquement via les versions Ultimate et PC du service d'abonnement.