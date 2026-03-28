Chaque mois, le Xbox Game Pass ajoute de nouveaux jeux à ses catalogues. Bien qu'il soit désormais divisé en plusieurs formules, tous les abonnés peuvent profiter de jeux supplémentaires. Pour le moment, on ne connaît pas encore la liste complète des titres qui seront disponibles, mais un certain nombre sont d'ores et déjà confirmés et il y a déjà du très beau monde, dont le jeu de tous les records pour les abonnés Premium.

Avril 2026 s'annonce déjà très bon sur le Xbox Game Pass

Le mois d'avril 2026 devrait être un nouveau festival de gros jeux si l'on en croit les quelques titres déjà confirmés. Le Xbox Game Pass va ajouter pléthore de nouveautés pour les abonnés Premium et Ultimate et il y en aura pour tous les goûts. Ça commencera très fort pour les joueurs ayant souscrit à la formule Premium puisqu'ils pourront mettre la main sur Clair Obscur Expedition 33, véritable phénomène de 2025 qui a raflé tous les prix possibles et clairement marqué l'industrie toute entière. Le 7 avril, l'opération séduction pour les fans de Final Fantasy continuera avec l'arrivée de Final Fantasy 4 avec sa version Pixel Remaster. L'occasion de découvrir ou replonger dans cet excellent épisode de la saga.

Le 14 avril, le Xbox Game Pass mettra à l'honneur la scène indé avec un énorme succès de 2025 encore une fois, Hades 2, un roguelite absolument incontournable. Il sera accompagné par une nouveauté, REPLACED, un jeu d'action indépendant ultra prometteur. Il s'agit d'un thriller qui mélange les genres. On y retrouve une ambiance post-apo et cyberpunk teintée de polar noir des années 80 avec des notes de jeux John Wick. Le tout est servi par une direction artistique qui flatte clairement la rétine et un vrai penchant pour le cinéma. Une nouveauté à surveiller de près dans le Xbox Game Pass en avril.

2 avril Barbie Horse Trails Clair Obscur: Expedition 33 (Premium)

7 avril Final Fantasy 4

14 avril REPLACED Hades II

21 avril Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors

23 avril Kiln

28 avril Aphelion

