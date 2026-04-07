Malgré le méli-mélo constant des formules d’abonnement, le Xbox Game Pass continue de cristalliser une grande partie des efforts de Microsoft. La firme de Redmond entend continuer de faire de son service la clé de voûte de sa stratégie, désormais plus floue avec les départs successifs de Phil Spencer et Sarah Bond au profit de Asha Sharma, inconnue dans le milieu du jeu vidéo. La routine reste cependant la même. Des sorties day one arrivent pour les membres du Game Pass Ultimate ou PC, quand des titres déjà sortis viennent gonfler les rangs. Il est désormais temps de découvrir ce qui attend les abonnés Xbox Game Pass en avril 2026.

Les jeux Xbox Game Pass d'avril 2026

Comme depuis le début de l’année, le mois d’avril 2026 commence avec un RPG anthologique. Après l’arrivée de Clair Obscur Expedition 33 dans la formule Premium, Square Enix continue de gonfler le catalogue du service en proposant au compte-gouttes les épisodes de la Final Fantasy Pixel Remastered Collection. Place aujourd’hui à FF4, qui sera ensuite suivi de quelques sorties day one attendues, à commencer par Hades 2, qui arrivera le 14 avril sur Xbox Series, ou encore Tiny Bookshop, le jeu cosy qui vous place à la tête d’une petite bibliothèque. Évidemment, ces ajouts seront suivis de bien d’autres, qui seront rendus disponibles progressivement. Voici toutes les nouveautés à venir sur le Xbox Game Pass pour la première moitié d’avril 2026 :

Final Fantasy IV – 7 avril (Consoles, PC & Cloud)

– 7 avril (Consoles, PC & Cloud) DayZ (PC) - 8 avril

(PC) - 8 avril Endless Legend 2 - 8 avril (PC)

- 8 avril (PC) FBC: Firebreak - 8 avril (Cloud, Xbox Series X|S, & PC)

- 8 avril (Cloud, Xbox Series X|S, & PC) Planet Coaster 2 - 9 avril (Cloud, Xbox Series X|S, & PC)

- 9 avril (Cloud, Xbox Series X|S, & PC) Tiny Bookshop – 10 avril (Consoles, PC & Cloud)

– 10 avril (Consoles, PC & Cloud) Football Manager 26 (PC) - 13 avril

(PC) - 13 avril Football Manager 26 Console - 13 avril

- 13 avril Hades II – 14 avril (Consoles, PC & Cloud)

– 14 avril (Consoles, PC & Cloud) REPLACED – 14 avril (Consoles, PC & Cloud) (Game Pass Ultimate, PC)

– 14 avril (Consoles, PC & Cloud) (Game Pass Ultimate, PC) The Thaumaturge - 14 avril (Cloud, Xbox Series X|S, & PC)

- 14 avril (Cloud, Xbox Series X|S, & PC) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - 16 avril

- 16 avril EA Sports NHL 26 - 16 avril (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

- 16 avril (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Call of Duty: Modern Warfare – April 17 (Cloud, Console, & PC)

– April 17 (Cloud, Console, & PC) Little Rocket Lab - 21 avril (Cloud, Console, & PC)

- 21 avril (Cloud, Console, & PC) Sopa: Tale of the Stolen Potato - 21 avril

- 21 avril Vampire Crawlers - 21 avril (Game Pass Ultimate, PC)

- 21 avril (Game Pass Ultimate, PC) Kiln - 23 avril (Game Pass Ultimate, PC)

Les jeux qui vont quitter le XGP

C'est la routine également, l’ensemble de ces nouveautés s’accompagnera fatalement de départs. Des sorties du catalogue communiquées quelques semaines à l’avance, afin de vous laisser le temps de les essayer, ou de les terminer pour les plus motivés. Ce sont au total 5 jeux qui quitteront le Xbox Game Pass dès le 15 avril 2026, dont le monument GTA 5. En voici la liste complète :

Ashen

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Grand Theft Auto V: Enhanced

Grand Theft Auto V: Legacy

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery

Terra Invicta

Source : Xbox Wire