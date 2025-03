Le mois d' avril 2025 approche, et on a déjà une idée assez claire des jeux qui vont débarquer ce mois-ci sur le Xbox Game Pass. Voici un premier aperçu des titres déjà confirmés.

Le mois d’avril approche, et le Xbox Game Pass commence déjà à dévoiler ses cartes. Au total, sept jeux sont d’ores et déjà confirmés pour enrichir le catalogue du service, et il y a de quoi faire. Entre RPG, action-aventure, stratégie ou encore puzzle-game, les abonnés auront largement de quoi s’occuper... Et attention, il y a quelques belles pépites dans le lot, dont certaines très attendues depuis plusieurs mois.

Un mois d’avril bien rempli pour les joueurs du Xbox Game Pass

Comme toujours, Xbox annonce progressivement les jeux à venir, mais les premiers noms donnent déjà le ton. South of Midnight (que l'on a pu tester en preview), exclusivité très attendue, ouvrira le bal dès le début du mois. Et la suite promet d’être tout aussi variée, entre titres coopératifs, expériences artistiques et jeux de stratégie bien costauds. Et ce n’est pas fini : Towerborne, l’action-RPG signé Stoic (les créateurs de The Banner Saga), viendra clôturer ce mois d’avril avec une nouvelle mise à jour majeure.

South of Midnight – 8 avril

Commandos: Origins – 9 avril

Descenders Next – 9 avril

Blue Prince – 10 avril

Tempopo – 17 avril

Clair Obscur: Expedition 33 – 24 avril

Towerborne – 29 avril

Parmi les jeux déjà confirmés pour avril 2025 sur le Xbox Game Pass, on commencera donc fort avec South of Midnight, prévu pour le 8 avril. Il s'agit d'une aventure envoûtante mêlant réalisme magique et action à la troisième personne, dans un univers inspiré du sud profond des États-Unis. Une exclusivité Xbox très attendue, qui promet une ambiance à part et un gameplay narratif marquant. Dès le lendemain, le 9 avril, ce sera au tour de Commandos: Origins de faire son entrée dans le catalogue. Ce nouvel épisode signe le grand retour de la célèbre licence de stratégie en temps réel. Il nous plonge dans la formation de l’unité d’élite de Jack O’Hara, avec une approche tactique fidèle à l’esprit des jeux originaux.

Pour tout le monde

Le même jour sur le Xbox Game Pass, Descenders Next viendra compléter l’offre avec une toute nouvelle expérience de sports extrêmes. Cette suite directe du jeu de VTT à succès propose désormais du snowboard et d’autres disciplines de montagne, le tout jouable en solo ou en multijoueur. L’adrénaline sera au rendez-vous. Le 10 avril, les abonnés pourront découvrir Blue Prince, un puzzle-game narratif intriguant dans un manoir en perpétuelle transformation. Chaque jour, vous choisissez les portes à ouvrir, modifiant ainsi l’agencement des lieux. L’objectif : atteindre la mystérieuse salle 46. Un concept original porté par une ambiance mystérieuse et élégante.

Plus tard dans le mois, le 17 avril sur le Xbox Game Pass, arrivera Tempopo, un jeu musical aussi charmant qu’original. Vous devrez guider de petites créatures volantes à travers des îles suspendues pour résoudre des énigmes sonores et récupérer des fleurs musicales. Poétique, relaxant et parfait pour une parenthèse douce dans le catalogue du Game Pass. Le 24 avril, place à Clair Obscur: Expedition 33, un RPG au tour par tour inspiré de l’esthétique de la Belle Époque française. Vous y mènerez une expédition à travers un monde étrange pour affronter une menace mystérieuse appelée “la Peintresse”. Direction artistique forte, univers original et mécaniques de combat tactiques seront au cœur de l’expérience.

Et pour finir ?

Enfin, pour clôturer le mois sur le Xbox Game Pass, Towerborne débarquera le 29 avril. Développé par le studio Stoic, connu pour The Banner Saga, cet action-RPG coopératif arrive dans le Game Pass après un passage discret sur PC. Pour l’occasion, le jeu bénéficiera d’une mise à jour massive avec plus de 50 nouvelles missions, une refonte de la carte du monde, un système de Maîtrise des Classes, du cross-play, de la coop locale jusqu’à quatre joueurs, et de nombreuses améliorations de gameplay. Une belle opportunité de relancer l’intérêt autour d’un titre au fort potentiel.

Souce : Microsoft