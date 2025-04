Tous les mois, le Xbox Game Pass accueille son lot de nouveautés. Un line-up mariant généralement disponibles dès leur lancement, productions anciennes et titres indépendants. C’est un véritable melting-pot qui parvient habituellement à couvrir les goûts et les envies des différents abonnés, peu importe leur profil de joueur. Cette année encore, Microsoft mettra la barre très haute avec l’arrivée de plusieurs exclusivités, dont le prochain Call of Duty ou même Doom the Dark Ages, qui s’annonce des plus prometteurs. D’ici-là, les membres du service auront quelques titres originaux à se mettre sous la dent. Voici ce qui vous attend avec le Xbox Game Pass d’avril 2025.

Voici les jeux Xbox Game Pass d'avril 2025

Le mois d’avril sera un peu plus mouvementé en termes de sorties et comme toujours les abonnés aux formules Ultimate et PC vont pouvoir découvrir certaines d’entre elles dès leur lancement. On pense notamment à Clair Obscur Expedition 33, le RPG en tour par tour français particulièrement attendu des amoureux du genre, mais pas que. Le jeu d’enquêtes Blue Prince,l’action-RPG Towerborne et surtout South of Midnight, la prochaine création Xbox des développeurs de We Happy Few. Avril sera donc chargé pour les abonnés, mais la firme de Redmond proposera évidemment d'autres jeux pour occuper tout le monde tout au long du mois. Voici donc les premiers Xbox Game Pass d’avril 2025 :

Borderlands 3: Ultimate Edition (Cloud, Console et PC) – 3 avril

All You Need is Help (Console) – 3 avril

Still Wakes the Deep (Xbox Series X|S) – 3 avril

Wargroove 2 (Console) – 3 avril

Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition (Console et PC) – 8 avril

South of Midnight (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 8 avril (Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement)

Commandos: Origins (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 9 avril (Ultimate et PC uniquement)

Blue Prince (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 10 avril (Ultimate et PC uniquement)

Hunt: Showdown 1896 (PC) – 15 avril (Ultimate et PC uniquement)

Les premiers jeux Xbox Game Pass d'avril 2025 ©Microsoft

Les jeux qui quittent le catalogue très bientôt

Vous connaissez le refrain depuis le temps. Toutes ces nouvelles entrées s’accompagnent systématiquement de sorties. Une liste fournie au moins deux semaines à l’avance afin de donner du temps aux abonnés pour terminer ou essayer les jeux qui les intéressent avant leur grand départ du catalogue. Comme toujours, l’ensemble des membres du Xbox Game Pass peut profiter d’une remise de -20% sur les malheureux sortants en cas d’achat. Voici donc sans plus attendre les jeux qui quitteront le service à compter du 15 avril 2025 :

Botany Manor

Coral Island

Harold Halibut

Homestead Arcana

Kona

Orcs Must Die! 3

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Turbo Golf Racing

Source : XboxWire