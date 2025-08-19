En amont de la Gamescom 2025, Microsoft vient de dévoiler les prochains ajouts du Xbox Game Pass d’août 2025 et il y aura le retour d’une licence adorée.

La Gamescom 2025 commencera officiellement le 20 août, mais les festivités débuteront ce soir lors de la cérémonie d’ouverture. La conférence annuelle est toujours le théâtre de grosses annonces comme de belles surprises. Pour les abonnés au Xbox Game Pass, c’est surtout l’occasion d’avoir des nouvelles des futurs jeux qui rejoindront le catalogue, d’autant que Microsoft devrait avoir une forte présence cette année. Mais avant le début des festivités et peut-être même l'annonce de la date de sortie d’Hollow Knight Silksong, la firme de Redmond a dévoilé la liste des derniers jeux du Xbox Game Pass d'août 2025.

Les derniers jeux Xbox Game Pass d'août 2025 dévoilés

Plus que quelques heures avant l’Opening Night Live de la Gamescom 2025. Et si Xbox compte ne pas faire les choses à moitié cette année lors du salon allemand, pas question de bousculer son calendrier. La firme de Redmond vient de dévoiler les derniers jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass en ce mois d’août caniculaire. Et les joueurs vont clairement faire chauffer leurs gâchettes avec la grosse sortie day one de cette fournée : Gears of War Reloaded, attendu pour le 26 août. Le récent Dragon Age Veuilguard sera lui aussi de la partie dès le 28 aout prochain. Voici sans plus attendre l’ensemble des nouveaux jeux du Xbox Game Pass d’aout 2025 :

19/08 Blacksmith Master - PC Void Breaker - PC

20/08 Goat Simulator Remastered - Xbox Series Persona 4 golden - Xbox Series, PC, Cloud

21/08 Herdling - Xbox Series PC Cloud

26/08 Gears of War Reloaded - Xbox Series, PC, Cloud

28/08 Dragon Age The Veilguard - PC, Xbox Series, Cloud



Les ultimes sorties du catalogue d'aout 2025

Vous connaissez la chanson depuis le temps, qui dit nouvelles arrivées dit aussi départs. Ce sont donc cinq jeux qui quitteront le service à compter du 31 août 2025. Parmi eux, on retrouve Borderlands 3, l’excellent RPG à l’ancienne qui a fait sensation Sea of Stars, ou l’incontournable de la scène indépendante This War of Mine. Voici donc les ultimes sorties du catalogue du Xbox Game Pass du mois :

Borderlands 3: Ultimate Edition

Sea of Stars

PAW Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay

Ben 10: Power Trip

This War of Mine: Final Cut

