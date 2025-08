Microsoft et Xbox viennent de dévoiler la liste des jeux qui constitueront la première vague d’ajouts du Xbox Game Pass en août 2025 et il y a du très très bon.

Le mois d'août s'annonce déjà riche en surprises pour les joueuses et joueurs Xbox. La marque verte sera en effet très présente lors de la Gamescom 2025, le plus grand salon européen consacré au jeu vidéo. Des jeux, il y en aura à la pelle, avec notamment Hollow Knight Silksong qui sera jouable sur place, tout comme la Xbox ROG Ally qui pourra être testée pour l’occasion. L’Opening Night Live, la cérémonie d’ouverture qui se tiendra le 19 août, devrait donc réserver quelques belles annonces que les abonnés au Xbox Game Pass ne voudront sans doute pas manquer. En attendant, la firme de Redmond reste fidèle à ses habitudes et lève le voile sur les premiers jeux qui rejoindront le Game Pass en août.

Toutes les nouveautés Xbox Game Pass d'août 2025

Chaque mois, de nouveaux jeux sont ajoutés au catalogue et Microsoft respecte scrupuleusement son calendrier. Les abonnés au Game Pass Ultimate et PC ont généralement déjà un aperçu de ce qui les attend grâce aux disponibilités day one qui leur sont désormais réservées. Le mois d'août étant plutôt calme en termes de sorties, seuls deux jeux ont été confirmés pour le Xbox Game Pass. D'un côté, la vie champêtre avec Farming Simulator 25, disponible dès le 1er août pour tous les abonnés.

De l'autre, la guerre, les gros flingues et la baston avec Gears of War Reloaded, accessible dès le 26 août pour les membres du XGP Ultimate et PC. Il ne restait donc plus qu’à connaître la liste des jeux qui rejoindront le catalogue du Xbox Game Pass dans les semaines à venir, c’est désormais chose faite. Voici donc ce qui vous attend dans les prochains jours :

Rain World (Cloud, Console, & PC) - disponible

(Cloud, Console, & PC) - disponible Citizen Sleeper 2: Starward Vecto r (Xbox Series X|S) – 6 août

r (Xbox Series X|S) – 6 août Lonely Mountains: Snow Riders (Xbox Series X|S) – 6 août

(Xbox Series X|S) – 6 août MechWarrior 5: Clans (Xbox Series X|S) – 6 août

(Xbox Series X|S) – 6 août Orcs Must Die! Deathtrap (Xbox Series X|S) – 6 août

(Xbox Series X|S) – 6 août Assassin’s Creed Mirage (Cloud, Console, & PC) – 7 août (Xbox Game Pass Ultimate et PC)

(Cloud, Console, & PC) – 7 août (Xbox Game Pass Ultimate et PC) Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console, & PC) – 12 août

(Cloud, Console, & PC) – 12 août 9 Kings (Game Preview) (PC) – 14 août (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

Les sorties du catalogue d'aout 2025

On connaît le refrain par cœur depuis le temps : toutes ces nouveautés seront contrebalancées par une vague de départs. Ce sont donc 3 jeux qui quitteront le catalogue du Xbox Game Pass à compter du 15 aout 2025.

Anthem (Console & PC) EA Play

(Console & PC) EA Play Farming Simulator 22 (Cloud, Console, & PC)

(Cloud, Console, & PC) Persona 3 Reload (Cloud, Console, & PC)

