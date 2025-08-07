Pour bien débuter le mois d'août, le catalogue de jeux à la demande du Xbox Game Pass s'enrichit de plusieurs jeux qui vont plaire, pour la plupart, à un maximum d'abonnés.

Conformément à son modèle économique, le Xbox Game Pass se doit d'apporter régulièrement de la nouveauté à sa communauté. C'est pourquoi, en ce début août, 8 nouveaux jeux ont déjà été annoncés. À ce jour, cinq sont d'ores et déjà disponibles, dont certains tirés de licences qui ont déjà leurs fans. Découvrez-les avec nous !

Cinq nouveaux jeux gratuits pour les abonnés du Xbox Game Pass

Pour ouvrir les festivités, le Game Pass met les joueuses et joueurs console à l'honneur. De fait, les premiers jeux d'août à intégrer le catalogue à la demande seront presque tous destinés uniquement à la Xbox Series X|S, laissant un petit les PCistes sur le côté pour cette fois.

Cela mis à part, de belles aventures s'annoncent pour les abonnés standard et Ultimate au Xbox Game Pass. De fait, des jeux déjà adorés sont maintenant disponibles, avec des suites très attendues ou encore des licences fortes, comme Assassin's Creed et MechWarrior.

Rain World, un plateformer indé le Game Pass

Avis aux amateurs de jeux de plateforme ! Le premier jeu gratuit qui a rejoint le Xbox Game Pass en août n'est autre que Rain World. Il s'agit-là d'une production indé plutôt modeste mais à l'esthétique très agréable. Ce titre de 2017 n'a pas fait fureur, mais il vaut toujours le détour, ne serait-ce que pour son univers.

Si vous aimez les aventures entre onirismes et cauchemar, embarquez alors pour ce périple dans la peau d'un chat-limace aux airs fantomatiques. Rain World vous pousse à échapper aux monstres qui raffolent des animaux dans votre genre en traversant des décors industriels en friche. Si ça vous dit, le jeu est accessible sur console et PC, ainsi que via le Cloud.

Citizen Sleeper 2 est de retour dans le Xbox Game Pass

Depuis le 6 août, un deuxième jeu a rejoint le Xbox Game Pass. Il s'agit cette fois de la suite d'un titre très apprécié : Citizen Sleeper 2 - Starward Vector. En réalité dans le service depuis janvier 2025, le titre se défait de son exclusivité Ultimate et PC pour les abonnés Standard possédant une console Series X|S.

Dans l'enveloppe d'un dormeur, cette aventure atypique vous invite à prendre le contrôle d'un vaisseau et de remplir bien des tâches pour bâtir votre avenir via un système RPG qui a fait la renommée du premier Citizen Sleeper. Vous l'aurez compris, c'est un des incontournables du Xbox Game Pass pour le mois d'août.

Lonely Mountains: Snow Riders, les joies de la glisse à la demande

Lui aussi est arrivé le 6 août : Lonely Mountains Snow Riders est désormais disponible dans le Xbox Game Pass ! Ce nom vous dira peut-être quelque chose, puisqu'il s'agit encore une fois d'une suite. Ou, plutôt, d'une déclinaison d'un jeu pré-existant, si nous pouvons le formuler ainsi.

Eh oui ! Après les plaines et collines de Downhill, Lonely Mountains vous emmène sur des pistes enneigées dans Snow Riders. Dans un style esthétique entre voxel et low-poly, foncez à tout allure pour un tas de sports de glisse. En solo ou en multi (local et en ligne), de bons moments de détente et compétitifs vous attendent dans le Xbox Game Pass.

MechWarrior 5 débarque en force dansle Xbox Game Pass

Une licence de longue date fait aussi une nouvelle entrée dans le Xbox Game Pass en ce mois d'août. Le cinquième opus de la saga MechWarrior, sous-tirée « Clans » est maintenant accessible à tout le monde sur Xbox Series X|S. Cela dit, que vous ayez joué ou non aux précédents épisodes, celui-là se laisserait aborder sans problème.

Pour vous mettre dans le bain, MechWarrior 5 se présente comme une énième aventure dans le monde de BattleTech. Vous prenez la tête d'une escouade de cinq soldats pour mener des combats tactiques arcade, mais exigeants. À coup sûr, ce nouvel opus trouvera preneur via le Xbox Game Pass.

Orcs Must Die! Deathtrap frappe fort

Si la stratégie, c'est votre truc, dans ce cas vous devriez aussi apprécier Orcs Must Die Deathtrap. Réservé aux abonnés Ultimate et PC à sa sortie en janvier dernier, ce jeu aussi passe dans l'abonnement standard du Xbox Game Pass. Ainsi, tout le monde va pouvoir en profiter « gratuitement » !

Ici, vous pénétrez dans un monde de fantasy où vous allez baffer des orcs à tout-va. Avec une approche TPS, pensez également à votre défense en posant des pièges explosifs. Une petite dimension rogue-lite vient en plus dynamiser le tout, d'autant plus si vous jouez en co-op, pour une expérience très fun sur le Xbox Game Pass.

Assassin's Creed Mirage, un retour aux sources dans Game Pass

Le dernier jeu a atterrir dans le Xbox Game Pass cette semaine n'est autre qu'Assassin's Creed Mirage. Dernier opus en date de la saga avant la sortie de Shadows, il est la promesse d'un retour aux sources attendu depuis bien longtemps par les fans de la première heure.

En effet, Assassin's Creed Mirage se défait quelque peu de l'aspect très RPG des derniers épisodes pour renouer avec un scénario plus linéaire et recentré géographiquement. Il vous propose ainsi de découvrir le passé de Basim à Badgad, avant sa rencontre dans AC Valhalla. Tentez l'aventure sans tarder dans le Xbox Game Pass sur console et PC.