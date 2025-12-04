Comme chaque mois, le Xbox Game Pass ajoute plusieurs jeux à son catalogue et depuis sa refonte en plusieurs formules, il y a pas mal de changements. Désormais, si les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate auront toujours le droit aux plus gros jeux dès le premier jour, ceux qui ont opté pour la formule Premium devront attendre un an avant de pouvoir jouer aux plus grosses exclusivités. Pour les versions essentielles, c'est encore différent puisqu'il s'agit d'un vaste échantillon de jeux servis au compte-gouttes. Voici donc les nouveaux jeux qui débarquent aujourd'hui dans les différentes formules de l'abonnement.

Deux excellents jeux dans le Xbox Game Pass Premium, dont un vrai blockbuster

Aujourd'hui, dans la formule Premium, deux jeux rejoignent le catalogue dont une énorme licence signée Machine Games et Bethesda. Disponible depuis maintenant un an, Indiana Jones et le Cercle Ancien arrive dans le catalogue du Xbox Game Pass Premium. Le jeu nous met dans la peau du célèbre aventurier pour partir en quête de reliques aux pouvoirs potentiellement dangereux. On visitera une fois de plus les quatre coins du monde comme l’Égypte, l’Italie ou encore une jungle profonde, toujours en explorant des ruines et en déjouant des pièges. Un jeu très réussi et salué par la critique.

Le second jeu à rejoindre le catalogue Premium est lui aussi disponible depuis un bon moment, il s'agit de 33 Immortals. Ce roguelite atypique propose à 33 joueurs de s'entraider pour combattre de puissantes créatures. Il n'y a pas à dire, l'expérience est singulière, d'autant plus que la direction artistique est plutôt atypique également. Le jeu est intense et nerveux, bien qu'un poil chaotique par moments, et la collaboration entre plusieurs dizaines de joueurs promet quelques tranches de franche rigolade, ou de frustration. Vous pourrez de toute façon l'essayer par vous-même désormais si vous êtes abonnés à la formule Premium.

Les jeux du Xbox Game Pass Premium du 4 décembre 2025 :

Indiana Jones et le Cercle Ancien

33 Immortals

Un jeu attendu depuis 13 ans dans le catalogue Ultimate

Pour celles et ceux qui possèdent un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, ils pourront dès aujourd'hui tester un jeu attendu depuis plus d'une dizaine d'années : Routine. Ce jeu qui mélange horreur et science-fiction a été développé par le tout petit studio Lunar Software. Fruit de très, très longues années de développement, le jeu sort enfin ce 4 décembre 2025 sur consoles et PC et arrive directement sur le Xbox Game Pass Ultimate. Avec ses graphismes bluffants et son univers un poil rétrofuturiste, le jeu nous embarque dans l'espace où l'on devra enquêter sur d'étranges évènements tout en essayant de survivre face aux menaces qui rôdent autour de nous. Un jeu mystérieux à la plastique impressionnante, qui est désormais dispo dans la formule Ultimate.

Le jeu du Xbox Game Pass Ultimate du 4 décembre 2025 :