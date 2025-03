Activision et Microsoft ont fait une grande annonce pour les abonnés Xbox Game Pass, mais qui profitera également aux joueurs PS5, PS4, Nintendo Switch et PC.

Microsoft a enfin dévoilé les jeux Xbox Game Pass de mars 2025 avec plusieurs titres indépendants dont le très apprécié Enter the Gungeon édité par Devolver Digital, et d'ici le milieu de mois, l'accès anticipé de 33 Immortals pour les abonnés XGP Ultimate et Game Pass PC. Il y a quelques heures Xbox, et plus particulièrement Activision, ont également fait une grande annonce. La surprise, qui avait déjà leaké il y a peu de temps, est ainsi confirmée. Deux jeux d'une licence culte arrivent dans le Xbox Game Pass sur console et PC dans une version remasterisée flambant neuve.

Un légende du skate dans le Xbox Game Pass de juillet 2025

Depuis plusieurs mois maintenant, on entend parler d'un Tony Hawk's Pro Skater 3+4 sans qu'on en voit pourtant la couleur. Eh bien après tout ce temps, Activision a officialisé la sortie de cette compilation qui regroupe donc les jeux dans des versions remasterisées, à l'image de ce qui a été fait avec Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Cette annonce a aussi été l'occasion pour Microsoft de confirmer que Tony Hawk's Pro Skater 3+4 sera disponible à son lancement, le 11 juillet 2025, dans le Xbox Game Pass. Étant donné la politique multiplateforme d'Acti et de Xbox, cette collection sera également disponible sur toutes les autres plateformes. Mais chez PlayStation, Nintendo et Windows / Steam, ce sera payant.

« Le « Birdman » est de retour : Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 arrive le 11 juillet, il signe son grand retour sur Xbox Series X|S, Xbox One, Battle.net, PC (Windows et Steam), Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4, et sera disponible dès sa sortie dans le Game Pass » révèle le Xbox Wire. Les jeux bénéficieront d'améliorations graphiques, dont la prise en charge de la 4K, mais ira encore plus loin. L'éditeur promet ainsi des nouveaux skateparks, skateuses et skateurs, des morceaux inédits, un multijoueur jusqu'à 8 joueurs ET crossplateforme, des outils de création et à un mode New Game+. Mais il y a aussi d'autres surprises.

En effet, avec l'édition Deluxe de Tony Hawk's Pro Skater 3+4, vous pourrez jouer avec deux skateurs de Doom, l'iconique Slayer et le non moins célèbre Revenant, qui auront chacun des tricks uniques. Et pour les collectionneurs, qui voudraient des bonus physiques et pas seulement la copie numérique offert dans le Xbox Game Pass, les surprises ne s'arrêtent pas là...

Une édition collector pour Tony Hawk's Pro Skater 3+4

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 sera gratuit avec le Xbox Game Pass, mais si vous êtes attachés au physique et que vous êtes collectionneur, il y aura une édition assez spéciale. Activision a en effet concocté un collector avec une planche de skate Birdhouse. Elle sera disponible au moment de la sortie, le 11 juillet 2025, au prix de 130 euros. Voici tous les contenus qui seront inclus dedans :

Le jeu complet

Une planche de skateboard Birdhouse taille réelle, signée par Tony Hawk, en édition limitée

Tous les bonus de l'édition Deluxe Pack cross-gen pour télécharger Tony Hawk's Pro Skater sur PS5/PS4 et Xbox Series X|S / Xbox One / PC Les skateurs jouables Doom Slayer et Revenant, chacun d'entre eux proposant 2 tricks secrets, l'hoverboard Unmaykr et 2 tenues uniques pour Doom Slayer Chansons supplémentaires incluses dans la bande-son du jeu Planches exclusives pour Doom Slayer, le Revenant et le mode Créer un skateur Objets thématiques exclusifs pour le mode Créer un skateur Cadeaux de précommande Accès anticipé au jeu dès le 8 juillet 2025 Shader Tony fil de fer Accès à la démo de la Fonderie en juin 2025



Source : Xbox Wire, site officiel Tony Hawk.