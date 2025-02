Surprise ! Le Xbox Game Pass va s’enrichir d’un jeu très sympathique pour le mois d’avril. Issu d’une série culte, il devrait ravir les fans de la saga. Quant aux autres, c’est une excellente occasion de découvrir une nouvelle licence sans se ruiner. Explications.

Une saga culte sur le Xbox Game Pass

Bonne nouvelle pour les amateurs de stratégie ! Commandos: Origins arrive sur le Xbox Game Pass dès le 9 avril 2025. Un retour attendu pour cette série culte, qui promet une expérience de tactique en temps réel fidèle à ses origines, tout en ajoutant un mode coopératif inédit.

L’année a commencé tranquillement pour le Xbox Game Pass, mais le rythme s’accélère. Après l’arrivée de jeux comme Eternal Strands et Avowed, avril s’annonce comme un mois clé pour les abonnés.

En plus de Commandos: Origins, deux autres titres sont déjà confirmés pour rejoindre le service :

South of Midnight – 8 avril

– 8 avril Commandos: Origins – 9 avril

– 9 avril Clair Obscur: Expedition 33 – 24 avril

Avec ces trois sorties, les joueurs auront de quoi faire, entre aventure, stratégie et RPG.

Solo et coopération

La saga Commandos revient avec un nouvel épisode qui mise sur l’infiltration et la stratégie en temps réel. Au programme : six personnages jouables, plus de dix missions et un mode coopératif à deux joueurs. Un moment en perspective sur le Xbox Game Pass ? Bonne surprise, le jeu proposera du multijoueur aussi bien en ligne qu’en écran partagé. Une option rare qui devrait séduire les amateurs de jeux tactiques en duo. Si Commandos: Origins sera accessible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass, il sera aussi disponible à l’achat sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Les versions PS4 et Xbox One arriveront plus tard dans l’année. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts que la qualité soit au rendez-vous.

Avec ces sorties, Microsoft montre que son service d’abonnement reste un incontournable pour les joueurs. Et ce n’est que le début ! Le 15 mai, un autre gros titre débarquera : Doom: The Dark Ages. D’autres annonces devraient suivre, confirmant une année 2025 particulièrement riche pour le Game Pass.

Source : Microsoft