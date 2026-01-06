Le programme de 2026 débute enfin sur le Xbox Game Pass. Microsoft a dévoilé la liste des premiers ajouts de l’année au catalogue. Voici ce qui attend les abonnés ces prochains jours.

L’année 2026 s’annonce des plus charnières, même pour les membres du Xbox Game Pass. Si la stratégie de la marque verte est des plus floues à l’heure des refontes de son service, des fermetures de studios, des jeux annulés, et de sa maison-mère, Microsoft, qui ne jure plus que par l’IA, le Game Pass continuera d’être le fer de lance de Xbox. Le géant américain proposera tous ses jeux maison dès leur sortie, aux abonnés avec la formule d’abonnement adéquate, ainsi que des productions tierces, tout autant attendues, si ce n’est parfois plus. Les festivités de l’année vont commencer dans les prochains jours, Microsoft ayant dévoilé la liste des premières nouveautés Xbox Game Pass de 2026.

Les premiers jeux Xbox Game Pass de janvier 2026

Que de pression chaque année sur le mois de janvier. Celui de décembre propose systématiquement moins d’ajouts sur le Xbox Game Pass en raison des départs en vacances et d’un calendrier de sortie appauvri en fin d’année. Janvier doit alors compenser ce ralentissement, tout en donnant le ton au reste de l’année. Est-ce qu’elle commencera avec un soupçon de féerie ? Microsoft a officiellement annoncé les premiers jeux Xbox Game Pass de janvier 2026. Parmi les têtes d’affiche côté sorties, la rédac attend impatiemment MIO Memories in Orbit​​, un metroidvania plein de charme qui nous invitera à explorer chaque recoin de ce vaisseau labyrinthique, qui cachent tous un mystère à percer. Le jeu de Focus Home Entertainment ne sera disponible que le 20 janvier 2026, mais vous aurez de quoi vous occuper d’ici-là :

Little Nightmares Enhanced Edition – disponible (

– disponible ( Brews & Bastards – disponible

– disponible Atomfall – 7 janvier

– 7 janvier Lost in Random: The Eternal Die – 7 janvier

– 7 janvier Rematch – 7 janvier

– 7 janvier Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition – 7 janvier

– Master Crafted Edition – 7 janvier Final Fantasy – 8 janvier

– 8 janvier Star Wars Outlaws – 13 janvier (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

– 13 janvier (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery – 15 janvier

– 15 janvier Resident Evil Village – 20 janvier

– 20 janvier Mio: Memories in Orbit – 20 janvier (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

Les sorties du catalogue de janvier 2026

C’est systématique, ces nouveautés vont s’accompagner d’une première vague de départs, calée au 15 janvier 2026. A cette date, cinq jeux quitteront le catalogue du Xbox Game Pass et reviendront payants pour tout le monde. Si vous souhaitez conserver l’un d’eux, au pif l’addictif Neon White, sachez que les jeux de la liste ci-dessous sont en promotion. Les réductions vont de -20% à -75%.

Neon White

Road 96

Flintlock: The Siege of Dawn

Le Grinch : Les aventures de Noël – Édition joyeuse et espiègle

The Ascent

Source : XboxWire