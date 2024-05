Préparez-vous à vivre des expériences de jeu inédites avec les dernières additions au Xbox Game Pass ! Ce mois-ci, trois nouveaux titres captivants vous attendent, chacun offrant un univers unique. Que vous soyez fan de stratégies complexes, de combats épiques ou de coopération, ces nouveautés sauront (surement ?) vous séduire. Voici un aperçu de ce qui vous attend.

Le Xbox Game Pass et les derniers jeux de mai

Le premier jeu du Xbox Game Pass qui s'offre à vous est Humanity. Un jeu de puzzle et de stratégie assez innovant. Dans ce jeu, vous guidez des foules d'humains à travers des niveaux complexes en incarnant un chien spirituel. Chaque niveau propose des défis, nécessitant réflexion et planification pour naviguer les humains à travers des labyrinthes et éviter des obstacles dangereux. Avec son style visuel distinct et son gameplay, Humanity promet de tester vos compétences en résolution de problèmes.

Pour les amateurs de jeux d'action-RPG, Lords of the Fallen est désormais aussi disponible sur le Xbox Game Pass. Vous pouvez plonger dans un monde fantastique sombre et brutal, où vous incarnez un guerrier confronté à des forces démoniaques. Le jeu met l'accent sur des combats tactiques et assez exigeants, nécessitant la maîtrise de diverses armes et compétences. Avec une histoire riche, Lords of the Fallen offre une aventure tout de même assez épique malgré quelques défauts.

Le dernier jeu

L'ultime jeu est Moving Out 2, un jeu de simulation coopératif hilarant, qui rejoint également le catalogue du Xbox Game Pass. Prenez le rôle de déménageurs professionnels et travaillez en équipe pour déplacer des meubles à travers des environnements pleins de pièges et d'obstacles. Chaque niveau demande coordination et communication pour accomplir les missions dans les délais impartis. Avec ses graphismes colorés et son humour décalé, Moving Out 2 est une belle tranche de rire.