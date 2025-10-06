Le Xbox Game Pass fait grincer des dents depuis la dernière grosse annonce de Microsoft. Cependant, il y aurait quelques explications derrière un choix très controversé pour les consommateurs.

La question est vite vue pour Microsoft. La semaine dernière, le constructeur a annoncé une nouvelle restructuration de son service phare pour les gamers : le Xbox Game Pass. Celle-ci s'accompagne en outre d'une augmentation tarifaire qui est loin de faire la joie de son public. Les désabonnements ont déjà commencé, tandis que de premiers éclaircissements sur les raisons de cette hausse viennent d'être révélés.

Un jeu à l'origine des hausses du Xbox Game Pass

Autant, le fait de repenser l'organisation du Xbox Game Pass aurait pu passer. Autant, de nouvelles augmentations des tarifs du service font inévitablement monter la grogne des abonnés. À l'heure où les prix des jeux font déjà débat et que les services de jeux à la demande représentent une alternative intéressante pour préserver le pouvoir d'achat des joueuses et joueurs, gonfler les prix ne passe pas.

Pourtant, cette hausse trouverait une explication logique pour Microsoft. Les services à la demande peinent à être pleinement rentables. Certes, Phil Spencer avance depuis 2021 que c'est le cas pour le Xbox Game Pass, mais est-ce suffisant ? Surtout face aux pertes que cela engrange pour les ventes de jeux. Car c'est là le problème de ces abonnements, la cannibalisation des achats directs, en physique comme en dématérialisé.

Or, selon l'article de Bloomberg, les ventes du dernier Call of Duty n'auraient pas été à la hauteur sur console et PC. Comprenez par là que le lancement de Black Ops 6 l'an dernier aurait été télescopé par sa disponibilité dans le Xbox Game Pass. Rendu accessible dès sa sortie dans le service de Microsoft, cela a inévitablement eu un impact sur la distribution dans les boutiques physiques comme les stores numériques.

Face à une perte annoncée par certaines sources de 300 millions de dollars, Amy Hood, la directrice financière de Microsoft, aurait imposé de revoir la stratégie du Xbox Game Pass. Le but ? Optimiser sa rentabilité afin de compenser les pertes rencontrées sur les ventes de jeux. La conséquence, vous la connaissez désormais. La solution trouvée a donc été une reconfiguration du service, accompagnée d'une augmentation de ses prix.

© Activision / Treyarch et Raven Software.