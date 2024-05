Oyez abonnés Xbox Game Pass ! Après le lancement day one d'Hellblade 2, deux nouveaux jeux ont été ajoutés dans le service de Microsoft. L'un est canon et l'autre ressemble à Theme Hospital.

Hellblade 2 est LA nouveauté Xbox Game Pass de mai 2024 puisqu'il s'agit d'une sortie totalement inédite. Mais il y a quand même du beau monde ce mois-ci avec EA Sports NHL 24, Chants of Sennaar et Immortals of Aveum. Voilà pour ce qui est des jeux qui ont rejoint l'abonnement entre le 15 et 21 mai dernier. Depuis ce matin, deux autres titres complètement nouveaux sont disponibles. Et l'un d'eux risque d'attirer des abonnés en raison de sa direction artistique minimaliste mais très léchée.

Les jeux Xbox Game Pass du 23 mai 2024

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass arrivent généralement à un rythme régulier, et sans véritable trou entre chaque ajout. Ce qui permet de capturer l'attention des abonnés et de les convaincre de ne pas résilier tout de suite. Dans les entrées récentes, Chants of Sennaar mérite visiblement votre intérêt. Il a été l'un des gros coups de cœur indépendants de 2023, selon la presse et les joueurs eux-mêmes. La direction artistique magistrale, le concept qui consiste notamment à déchiffrer des langues anciennes, ou encore les énigmes font partie des points positifs relevés dans notre test de l'époque. C'est disponible dès maintenant dans le Xbox Game Pass.

Galacticare

Vous aimez Theme Hospital ? Men in Black ? Le choix est trop dur ? Si c'est le cas, les développeurs Brightrock Games ont la solution et elle s'appelle Galacticare. Votre mission : gérer un centre médical intergalactique, en créant de multiples installations, pour soigner des extraterrestres et prospérer avec l'argent récolté pour les soins donnés. Le ton est donc plus fou et moins sérieux que Theme Hospital, mais l'idée reste la même dans le fond. Vous pourrez traiter vos patients atrocement malades en mode Campagne ou Bac à sable. Et pour mener ces opérations chirurgicales, vous allez être autorisés à recruter des personnes bien différentes des médecins traditionnels. Un DJ, un agriculteur ou un moine qui fonctionne aux champignons pourront être embauchés. Galacticare sur le Xbox Game Pass console (Xbox Series X|S), xCloud et PC.

Hauntii

Après Galacticare, le Xbox Game Pass vous propose Hauntii. Un jeu sorti également le 23 mai dernier et qui n'a pas encore trop de retours. Mais apparemment, le titre de Moonloop Games LLC a l'étoffe d'une pépite. Ce qui saute aux yeux, c'est sa direction artistique minimaliste en line art avec une palette bicolore de couleurs. Pour la majorité des tableaux. Dans Hauntii, vous êtes un petit fantôme bien courage, mais naïf, qui a besoin de réponses. « Des créatures lumineuses mystérieuses du nom d'Éterniens guident les âmes perdues vers une tour centrale, d'où elles semblent s'élever vers une réalité supérieure. Ces êtres ressemblent à des anges, mais personne ne sait ce qu'ils sont réellement, ni d'où ils viennent » (via Steam). Pour obtenir ces réponses, il va falloir user de vos pouvoirs fantomatiques sur les environnements, mais également sur les PNJ croisés. Le jeu est sur le Xbox Game Pass console et xCloud.