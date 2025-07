L'un des jeux récents du Xbox Game Pass aurait un très gros soucis de sécurité sur PC et les joueurs en font les frais, faites attention ! Si pour le moment il n'y aurait rien eu de grave, on vous conseille d'éviter de jouer pour le moment.

Le Xbox Game Pass a ajouté un très gros jeu à son catalogue, ce qui a provoqué une vague d’engouement comme bien souvent. Il s’agit là en prime d’un jeu plutôt apprécié et tiré d’une licence qu’on ne présente même plus : Call of Duty. Seule ombre au tableau, les joueurs qui ont lancé le jeu sur PC ont eu une très mauvaise surprise qui a carrément mis en danger la sécurité de leur appareil, et ce n’est visiblement pas si rare que ça. On vous met donc en garde, ne jouez pas à ce jeu avant qu’il ne soit patché.

Des hackers s'en prennent aux joueurs de Call of Duty sur Xbox Game Pass

Les bugs, ça arrive lorsqu’un jeu débarque dans le Xbox Game Pass. L’application sur PC est souvent critiquée pour ses problèmes ou les versions du jeu qui manquent parfois d’optimisations. Mais les problèmes de sécurité sont en général très rares, sauf que dans le cas de ce nouveau jeu, ils sont très présents et surtout très problématiques. Il y a peu, Call of Duty WWII a été ajouté au catalogue PC et console du Xbox Game Pass. Un jeu développé par Sledgehammer et plutôt apprécié par les joueurs.

Comme c’est souvent le cas pour les nouveautés, d’autant plus ici, des milliers de joueurs se sont jetés sur les serveurs pour quelques parties en ligne. Seulement voilà, des personnes mal intentionnées font de nombreuses victimes en piratant en temps réel les PC des joueurs via des attaques RCE. Une faille que des fans et autres chercheurs en sécurité avaient pourtant déjà repéré depuis un moment. Ce n'est pas nouveau, plusieurs anciens jeux Call of Duty seraient même concernés et Activison est au courant depuis un moment visiblement.

Des attaques qui se multiplient, les témoignage s'accumulent

Une attaque RCE est un code lancé sur la machine des victimes et qui peut avoir différentes fonctions : demande de redémarrage, lancement de script, etc. Dans le cas des nombreux témoignages qui sont apparus depuis la parution du jeu sur la plateforme, les joueurs affirment que l’attaque a déclenché des fenêtres pop-up de bloc-notes avec l’apparition d’un message, le redémarrage du PC ou l’affichage d'images douteuses sur l’écran. D’autres déclarent que leur identité en jeu a été usurpée ou que leur adresse IP a été affichée. Les failles semblent passer par le multijoueur du jeu, mais dans le doute, nous vous conseillons de ne tout simplement pas y jouer en attendant des correctifs. Pour le moment, personne n’a officiellement pris la parole sur le sujet, ni chez Xbox, ni chez Activision ou Sledgehammer.

