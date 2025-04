En ce moment Microsoft frappe fort. Entre la sortie très probable du fameux The Elder Scrolls Oblivion Remake bientôt et les sorties d'avril du Xbox Game Pass... C’est du très lourd. Et justement, à ce sujet, le service d’abonnement vient de rendre disponibles d’excellents jeux, dont un succès totalement incontestable et indiscuté.

Le Xbox Game Pass frappe très fort

Impossible de passer à côté de GTA 5 dans le Xbox Game Pass. Puisque le jeu culte revient une nouvelle fois et reste un monument du jeu vidéo. Malgré ses plus de dix ans d’existence, le titre de Rockstar continue d’attirer les joueurs, notamment grâce à son mode GTA Online, toujours très actif. Que ce soit pour découvrir l’histoire de Michael, Franklin et Trevor ou pour plonger dans les activités multijoueur, GTA V reste un incontournable.

Autre ajout marquant du Xbox Game Pass, Hunt: Showdown revient dans sa version « 1896 », une mise à jour qui met en avant de nouveaux contenus dans un univers toujours aussi sombre. Ce shooter multijoueur signé Crytek mêle PvP et PvE dans une atmosphère unique, entre chasseurs de primes et monstres surnaturels. Stratégie, coopération et tension permanente sont au programme.

GTA V

Hunt: Showdown 1896

Neon White

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game

Deux autres jeux

Plus discret mais tout aussi marquant, Neon White fait également son entrée dans le Xbox Game Pass. Ce jeu de tir à la première personne mélange plateforme, cartes à jouer et speedrun dans un univers stylisé inspiré des anime. Ultra rapide, nerveux et addictif, il propose une expérience atypique qui a séduit la critique comme les joueurs à sa sortie. Enfin, place à l’humour avec The Patrick Star Game, un titre centré sur l’un des personnages les plus absurdes et attachants de l’univers de Bob l’éponge. Ce jeu mise sur un ton déjanté et une direction artistique fidèle au dessin animé pour proposer une aventure légère et amusante, idéale pour les plus jeunes… ou les fans de l’univers.

Avec ces quatre jeux, le service d’abonnement Xbox Gme Pass propose une offre équilibrée entre gros succès, jeux de niche et expériences originales. C’est aussi l’occasion, pour beaucoup, de (re)découvrir des titres marquants sans coût supplémentaire.

