Comme chaque semaine, Microsoft invite les abonnés Xbox Game Pass Core et Ultimate à découvrir de nouveaux titres sans frais supplémentaires dans le cadre des Free Play Days. Du jeudi au dimanche soir, deux jeux sont accessibles en téléchargement complet, avec la possibilité de conserver sa progression si l’on décide de les acheter par la suite. Que du bon. Entre ça et Prime Gaming, il y a pas mal de choses à faire.

Survival: Fountain of Youth – Captain’s Edition sur le Xbox Game Pass

Dans Survival: Fountain of Youth sur le Xbox Game Pass, vous incarnez un explorateur échoué au XVIe siècle sur un archipel reculé. Seul face à la nature, vous devrez trouver de quoi vous nourrir, fabriquer des outils et abris, tout en affrontant des conditions météo hostiles et une faune parfois agressive. Chaque île recèle ses secrets, et la moindre erreur peut être fatale.

La Captain’s Edition inclut du contenu supplémentaire qui enrichit l’aventure, avec de nouveaux éléments d’équipement, des zones inédites à explorer et des améliorations de confort. Idéal pour les nouveaux venus comme pour ceux qui veulent prolonger leur expérience, le jeu mélange survie réaliste et exploration narrative, offrant un défi constant. Bref, une belle aventure sur le Xbox Game Pass pendant quelques jours.

The Catch: Carp & Coarse Fishing

Plus posé mais tout aussi immersif sur le Xbox Game Pass, The Catch: Carp & Coarse Fishing est une simulation de pêche axée sur la précision et la patience. Vous aurez à affronter plus de 35 espèces de poissons, chacune réagissant différemment selon la météo, l’heure et votre technique. Les environnements réalistes – lacs, rivières, étangs – invitent à prendre le temps d’observer et d’affiner votre approche.

Au-delà de la simple capture, le jeu propose un véritable défi sportif, avec des poissons légendaires et de l’équipement varié pour adapter votre style. C’est une expérience qui séduira autant les passionnés de pêche que ceux qui cherchent un moment plus relaxant, loin de l’action frénétique.

