Bonne nouvelle : en cette fin août, le Xbox Game Pass accueille un tout nouveau jeu particulièrement attendu. On pourrait même parler d’un véritable monument du jeu vidéo.

Une fois de plus, le Xbox Game Pass permet de profiter de nouveaux jeux via l’abonnement. Alors que le PS Plus mise sur une fournée groupée de titres à la mi-août, le service de Microsoft préfère étaler ses ajouts tout au long du mois. Et justement, un gros jeu vient tout juste d’arriver au catalogue.

Un jeu qui sort d'office sur le Xbox Game Pass

La saga qui a marqué toute une génération fait son grand retour. Gears of War: Reloaded, le remaster du tout premier épisode, est désormais disponible depuis ce 26 août 2025. Et bonne nouvelle : le jeu rejoint directement le Xbox Game Pass, pour le plus grand bonheur des abonnés.

Près de vingt ans après la sortie du premier Gears of War, Microsoft et The Coalition proposent une version modernisée qui s’adresse autant aux nostalgiques qu’aux nouveaux venus. Le jeu reprend l’intégralité de la campagne originale, y compris l’acte bonus ajouté à l’époque, et embarque tous les contenus multijoueur déjà sortis. Maps, skins et modes sont là, mais remis au goût du jour. Une bonne pioche sur le Xbox Game Pass, ça devrait rappeler de bons souvenirs aux fans.

Un titre plus beau

Ce Reloaded sur Xbox Game Pass ne se contente pas de dépoussiérer l’image : il profite d’un vrai travail technique. Résolution en 4K, 60 images par seconde en campagne et jusqu’à 120 images en multijoueur, HDR, VRR, spatial audio… Le rendu visuel comme sonore profite de la puissance des consoles actuelles et des PC modernes. Les chargements sont quasi instantanés, et l’ensemble gagne en fluidité et en confort.

En outre, le lancement marque aussi un tournant : pour la première fois, Gears of War arrive sur PlayStation. Le jeu sort sur PS5, en plus de la Xbox Series, du PC et du Cloud Gaming. Plus étonnant encore, seule la version PlayStation bénéficie d’une édition physique. Du côté Xbox, le jeu se télécharge uniquement en numérique, ce qui ne manquera pas de faire grincer les dents des collectionneurs. Quoi qu’il en soit, le jeu n’en reste pas moins très attendu par les fans.

Source : Xbox Game Pass