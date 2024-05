Le Xbox Game Pass, ce n'est pas qu'un catalogue de jeux accessibles à la demande. C'est aussi l'occasion de tester régulièrement une sélection de jeux hors-catalogue pendant une durée limitée. Justement, les Jours de jeu gratuit (#FreePlayDays) reviennent ce week-end pour les abonnés du Xbox Game Core et Ultimate !

Un nouveau week-end de jeux gratuits sur le Game Pass

Dès maintenant, et jusqu'au lundi 13 mai (8h59), Microsoft vous donne accès à quatre jeux aux membres du Xbox Game Pass. C'est-à-dire que vous pouvez les télécharger sur votre console et les essayer gratuitement pendant la durée de l'opération. Passé la date limite, il faudra acheter les jeux si vous souhaitez continuer à y jouer. C'est donc l'occasion d'essayer de nouveaux titres sans passer à la caisse !

Quels sont les jeux temporairement gratuits via votre abonnement ?

Ce week-end, il y en a pour tous les goûts ! Du FPS et TPS, de l'aventure et de la gestion de ville, du braquage à la sauce western et de la science-fiction, des nouveautés et des licences bien connues... Passons en revue la nouvelle sélection des Jours de jeu gratuit.

© Xbox.

Sorte de Payday-like surprenant, Crime Boss: Rockay City est un FPS proposé en solo ou en multijoueur coopératif. Bien que le jeu soit redondant et peu captivant, il a le mérite d'avoir un casting d'exception (coucou Chuck Norris) et une ambiance très (très) américaine.

Changeons de décor avec From Space est un petit jeu de tir dans lequel vous devez débarrasser la Terre de extraterrestres qui tentent de l'envahir. Là aussi, vous gagnerez surtout à y joueur à plusieurs, jusqu'à quatre joueurs, pour plus de fun !

Dans un tout autre genre, Cities Skylines — ici proposé dans sa version Remastered — s'est imposé comme une référence des plus solides en matière de simulation de construction et gestion de ville. Laissez libre cours à votre imagination et bâtissez la métropole de vos rêves avec la version

Pour toujours plus de fun, le Xbox Game Pass vous donne gratuitement accès aux trois extensions de Destiny 2 pendant un mois entier. Jusqu'au 4 juin, jouez à “Bastion des Ombres”, “Au-delà de la lumière” et “La Reine Sorcière”, ainsi qu'au travers des quatre saisons de l'année 6. Poursuivez ainsi la lutte contre la Légion Rouge de ce FPS jouable en solo ou en multi !