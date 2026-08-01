Après Steam, c'est une fois encore au tour du Xbox Game Pass de détailler son programme de jeux à tester gratuitement ce weekend jusqu'au dimanche 2 août 2026. On note en revanche que, sur les trois titres en lice pour cette nouvelle édition des Free Play Days, seul un nécessite un abonnement pour profiter de l'essai gratuit. Voyons tout cela plus en détail.

Trois nouveaux jeux gratuits pour les Free Play Days, dont deux jouables sans abonnement Xbox Game Pass

Durant les Free Play Days qui durent ainsi jusqu'à ce dimanche 2 août 2026, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter de trois nouveaux jeux gratuits aux genres et styles très différents. En outre, tous les joueurs Xbox, même ceux n'ayant pas d'abonnement au service de Microsoft, peuvent profiter de deux d'entre eux.

Comme d'habitude, tous ces jeux sont à retrouver dans l'onglet Free Play Days de votre console Xbox Series, le Microsoft Store ou l'application Xbox :

Polterguys Possession Party

Wildgate

WWE 2K26

Les deux jeux gratuits des Free Play Days ne nécessitant pas un abonnement au Xbox Game Pass

Commençons par les deux jeux ne nécessitant pas un abonnement au Xbox Game Pass pour en profiter ce weekend dans le cadre des Free Play Days, d'autant qu'il s'agit probablement des plus intéressants du lot.

Wildgate jouable gratuitement sans abonnement ce weekend

Le premier jeu des Free Play Days à tester gratuitement sans abonnement au Xbox Game Pass est en effet Wildgate, développé par Moonshot Games, édité par Dreamhaven et sorti en 2025. Il s'agit donc d'un FPS multijoueur qui mélange action frénétique en PvP et phases de chasse au trésor PvE à la Sea of Thieves. Le jeu propose plusieurs modes intenses comme le Baroud d'artefact où plusieurs équipes s'affrontent dans une course mortelle pour mettre la main sur de précieux artefacts, ou encore le mode chasse aux trésors, sorte de mode extraction. La particularité du jeu est qu'il propose des batailles spatiales dans lesquelles il est possible de quitter son vaisseau pour pirater ceux des autres, ou éliminer les joueurs dans leur propre navire.

WWE 2K26 à tester gratuitement et sans abonnement pendant les Free Play Days

Le second jeu des Free Play Days à tester gratuitement sans abonnement au Xbox Game Pass est donc WWE 2K26, développé par Visual Concepts, édité par 2K et sorti en mars 2026. Il s'agit ainsi du 26ème épisode de la célèbre série de jeux de catch professionnel, et qui propose un gameplay hybride entre arcade et simulation pour tâcher d'offrir une adaptation vidéoludique amusante et respectueuse du sport dont il s'inspire, en solo comme en multijoueurs avec divers modes dédiés, dont le 2K Showcase centré sur la carrière de CM Punk.

Le jeu gratuit du Free Play Days nécessitant un abonnement au Xbox Game Pass

Le dernier jeu de ce trio de titres à essayer gratuitement dans le cadre des Free Play Days nécessite donc quant à lui un abonnement au Xbox Game Pass.

Polterguys Possession Party, jouable gratuitement ce weekend à condition d'avoir un abonnement

Le troisième et dernier jeu de la liste, qui nécessite donc un abonnement pour profiter de l'offre Free Play Days de ce weekend, est Polterguys Possession Party, développé par Madorium Ltd, édité par Amplified Games et sorti en 2025. Il est cette fois question d'une aventure multijoueur surnaturelle jusqu'à 8 joueurs, théâtre d'affrontements acharnés et de sabotages pour mettre ses adversaires à rude épreuve face à un monstre enragé.

Source : Xbox Wire