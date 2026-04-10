Après Steam, c'est une fois encore au tour du Xbox Game Pass de détailler son programme de jeux à tester gratuitement ce weekend jusqu'au dimanche 12 avril ou au lundi 13 avril selon l'offre. On note en revanche que, sur les quatre titres en lice pour cette nouvelle édition des Free Play Days, seul un nécessite un abonnement pour profiter de l'essai gratuit. Voyons tout cela plus en détail.

Le jeu gratuit du weekend disponible exclusivement aux abonnés Xbox Game Pass

Commençons par le plus gros morceau de cette sélection du weekend par le Xbox Game Pass pour ses Free Play Days, avec donc celui qui nécessite un abonnement pour en profiter. Il s'agit toutefois d'un titre qui vaut largement le détour, puisqu'il est question de l'excellent Subnautica, développé et édité par Unknown Worlds Entertainment et sorti en 2018. Si vous n'avez jamais pu essayer ce jeu de survie sous-marin désormais culte, voilà une belle occasion de le faire, même si l'offre d'essai se termine ce 12 avril 2026.

Les trois jeux gratuits du weekend ne nécessitant pas d'abonnement

Place ensuite aux trois autres jeux en lice pour cette édition des Free Play Days, mais qui ne requièrent quant à eux pas d'abonnement au Xbox Game Pass. On a là encore de belles pépites, dont le très bon Graveyard Keeper, développé par Lazy Bear Games, édité par Tiny Build et sorti en 2018, une sorte de Stardew Valley avec des morts-vivants alors qu'on gère un cimetière. Il s'agit exceptionnellement du seul titre disponible jusqu'au 13 avril 2026 au lieu du 12, avec un essai gratuit plutôt à propos, alors que sa suite a eu droit à une annonce par l'entremise de la présentation Triple I Intiative.

Les deux autres jeux disponibles gratuitement ce weekend sans avoir à souscrire à un abonnement au Xbox Game Pass, mais disponibles jusqu'au 12 avril 2026, sont d'un côté ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, développé par Koei Tecmo, édité par Bandai Namco et sorti en 2023, qui prend la forme d'un beat them all psychédélique à la Dynasy Warriors. De l'autre, on a Project Motor Racing, développé par Straight4 Studios, édité par GIANTS Software et sorti en 2025, qui se présente comme une simulation automobile à la Gran Turismo.

Source : Xbox Wire