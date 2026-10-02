Pour les Free Play Days de cette semaine, Ubisoft est à l’honneur sur le Xbox Game Pass avec cinq jeux jouables gratuitement parmi les franchises les plus populaires de l’éditeur.

Tandis que nous sommes désormais aux portes du week-end, les cadeaux pleuvent de tous les côtés pour les joueurs PC et consoles. En effet, alors que les nouveaux jeux gratuits de la semaine sont arrivés hier sur l’Epic Games Store, et que Steam vous offre l’opportunité de mettre la main sur une série de DLC gratuits, Xbox, de son côté, propose comme à son habitude à tous les abonnés au Xbox Game Pass de profiter des Free Play Days pendant quelques jours, avec cinq jeux à tester gratuitement. Et ce week-end, c’est Ubisoft qui est à l’honneur.

5 jeux Ubisoft gratuits pour les Free Play Days du Xbox Game Pass

Oui, après avoir pu se plonger dans The Division 2 la semaine dernière, la communauté Xbox se voit désormais offrir la possibilité de (re)découvrir cinq autres jeux du catalogue d’Ubisoft, disponibles depuis hier dans le cadre des Free Play Days. Jusqu’au 4 octobre prochain, que vous soyez détenteur d’une formule Essential, Premium ou Ultimate du Xbox Game Pass, vous pouvez ainsi profiter de tous les jeux suivants, sans surcoût supplémentaire :

Far Cry 6 , dernier opus de la franchise phare d’Ubisoft, qui vous invite à rejoindre le camp des rebelles pour renverser le régime de Castillo au cœur de la nation insulaire de Yara

, dernier opus de la franchise phare d’Ubisoft, qui vous invite à rejoindre le camp des rebelles pour renverser le régime de Castillo au cœur de la nation insulaire de Yara Assassin’s Creed Odyssey , l’épisode grec de la série que beaucoup considèrent comme l’un des meilleurs Assassin’s Creed qui soient sortis ces dernières années

, l’épisode grec de la série que beaucoup considèrent comme l’un des meilleurs Assassin’s Creed qui soient sortis ces dernières années Avatar: Frontiers of Pandora , aka l’aventure originale d’Ubisoft conçue par Massive Entertainment dans l’univers créé par James Cameron pour le cinéma

, aka l’aventure originale d’Ubisoft conçue par Massive Entertainment dans l’univers créé par James Cameron pour le cinéma Skull and Bones , le Sea of Thieves de l’éditeur français qui n’a peut-être pas rencontré le succès escompté, mais qui vous laisse une bonne occasion de l’essayer par vous-mêmes

, le Sea of Thieves de l’éditeur français qui n’a peut-être pas rencontré le succès escompté, mais qui vous laisse une bonne occasion de l’essayer par vous-mêmes The Crew Moterfest, jeu de course très apprécié d’Ivory Tower qui se trouve désormais sur les starting blocks pour le lancement de sa quatrième année post-lancement

© Xbox Wire

Assassin’s Creed, Far Cry, Avatar et plus encore disponibles à prix réduits

Autant dire que vous avez largement de quoi vous occuper tout au long du week-end avec l’ensemble de ces jeux, donc, que vous pouvez obtenir dès maintenant via votre abonnement au Xbox Game Pass. Pour cela, rien de plus simple :

Rendez-vous dans l’onglet « Abonnement » sur le Microsoft Store

Sélectionnez la collection « Free Play Days »

Téléchargez le ou les jeu(x) qui vous intéresse(nt)

En sachant que, comme d’habitude, si l’expérience vous plaît, vous avez également la possibilité de les acheter à prix réduit pour pouvoir continuer à en profiter même une fois les Free Play Days terminés. Durant les cinq prochains jours, vous pourrez ainsi obtenir :

Far Cry 6 à 5.99€ au lieu de 59.99€

à 5.99€ au lieu de 59.99€ Assassin’s Creed Odyssey à 11.99€ au lieu de 59.99€

à 11.99€ au lieu de 59.99€ Avatar: Frontiers of Pandora à 16.49€ au lieu de 29.99€

à 16.49€ au lieu de 29.99€ Skull and Bones à 4.49€ au lieu de 29.99€

à 4.49€ au lieu de 29.99€ The Crew Motorfest à 13.99€ au lieu de 69.99€

Source : Xbox Wire