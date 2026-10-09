Cette semaine, 7 nouveaux jeux sont jouables gratuitement dans le cadre des Free Play Days de Xbox, parmi lesquels 5 ne nécessitent pas d’abonnement au Xbox Game Pass.

Vous connaissez désormais la chanson. Un nouveau week-end se rapproche, et c’est donc l’occasion pour Xbox de faire plaisir à l’ensemble des abonnés au Xbox Game Pass… mais pas que. Car pour les Free Play Days de cette semaine, la firme de Redmond va non seulement proposer plusieurs jours de jeu gratuit aux abonnés de son service, mais également à tous les possesseurs d’une Xbox, qui vont avoir une ribambelle d’excellents titres à découvrir :

2 jeux jouables gratuitement pour les abonnés Xbox Game Pass ce week-end

Et contrairement à la semaine dernière, qui était uniquement dédiée aux productions d’Ubisoft, Xbox et son service misent cette fois-ci sur la diversité avant tout. Jusqu’au 11 octobre prochain, ce sont ainsi pas moins de 7 jeux d’un genre très différent qui seront jouables gratuitement pour les abonnés au Xbox Game Pass comme pour les autres. Commençons d’ailleurs avec les deux jeux uniquement réservés aux abonnés au service, à savoir :

Screamer , reboot d’un jeu de course sorti en 1995 qui offre une action survoltée et une esthétique anime du plus bel effet pour une expérience délicieusement arcade

, reboot d’un jeu de course sorti en 1995 qui offre une action survoltée et une esthétique anime du plus bel effet pour une expérience délicieusement arcade Family Man, un RPG au ton plutôt sombre qui invite les joueurs à se demander jusqu’où ils sont prêts à repousser les limites de leur moralité pour le bien de leur famille

5 jeux aussi jouables gratuitement pour tous pendant les Free Play Days

Vous n’êtes pas abonnés au Xbox Game Pass ? Pas de panique. D’autres excellents jeux n’attendent que vous tout au long du week-end, parmi lesquels notamment l’un des plus gros succès de l’année 2025, la suite d’un jeu unique en son genre, mais aussi le dernier volet d’une saga très appréciée par des millions de joueurs. Cela comprend donc :

ARC Raiders , l’extraction-shooter en JcJcE qui a fait sensation en fin d’année 2025 et qui vient tout juste d’accueillir sa plus grosse mise à jour post-lancement

, l’extraction-shooter en JcJcE qui a fait sensation en fin d’année 2025 et qui vient tout juste d’accueillir sa plus grosse mise à jour post-lancement High on Life 2 , le nouveau jeu au ton absurdement décalé de Squanch Games qui nous a une nouvelle fois offert l’un des FPS les plus singuliers de 2026

, le nouveau jeu au ton absurdement décalé de Squanch Games qui nous a une nouvelle fois offert l’un des FPS les plus singuliers de 2026 STARLKER 2: Heart of Chornobyl , un FPS nous plongeant au cœur d’un vaste monde ouvert à Tchernobyl qui a bénéficié d’une énorme mise à jour depuis son lancement

, un FPS nous plongeant au cœur d’un vaste monde ouvert à Tchernobyl qui a bénéficié d’une énorme mise à jour depuis son lancement Little Nightmares 3 , le dernier volet de la série horrifique de Bandai Namco développé par Supermassive Games, qui tombe à pic pour la période d’Halloween

, le dernier volet de la série horrifique de Bandai Namco développé par Supermassive Games, qui tombe à pic pour la période d’Halloween Rogue Waters, un jeu de pirate aux mécaniques roguelite qui vous place aux commandes de votre propre navire pour des combats tactiques au tour par tour qui rendent accros

ARC Raiders, High on Life 2 et plus encore disponibles à prix réduits

Et comme d’habitude, si ces Free Play Days vous permettent d’avoir un coup de cœur pour un jeu que vous aimeriez continuer passée la date du 11 octobre, sachez que Xbox vous offre l’opportunité de mettre la main dessus à prix réduit pendant une poignée de jours. Cela vous permettra ainsi d’obtenir :

Screamer à 23.99€ au lieu de 59.99€

à 23.99€ au lieu de 59.99€ Family Man à 2.99€ au lieu de 19.99€

à 2.99€ au lieu de 19.99€ ARC Raiders à 19.99€ au lieu de 39.99€

à 19.99€ au lieu de 39.99€ High on Life 2 à 31.99€ au lieu de 39.99€

à 31.99€ au lieu de 39.99€ STARLKER 2: Hearts of Chornobyl à 41.99€ au lieu de 59.99€

à 41.99€ au lieu de 59.99€ Little Nightmares 3 à 19.99€ au lieu de 39.99€

à 19.99€ au lieu de 39.99€ Rogue Waters à 7.99€ au lieu de 29.99€

Source : Xbox Wire