C’est le week-end, ce qui signifie que les Free Play Days sont à l’honneur chez Xbox. Et cette semaine, ce ne sont pas moins de 6 jeux qui peuvent être découverts gratuitement.

Succès débloqué. Oui, vous l’avez fait : vous avez réussi à surmonter votre semaine en cette période de rentrée particulièrement chargée en actualités, conférences et autres nouvelles sorties. Vous avez donc bien mérité de vous octroyer un peu de repos ce week-end. Et si vous en avez déjà fini avec des titres comme The Blood of Dawnwalker, Orbitals ou encore Onimusha: Way of the Sword, Xbox couvre vos arrières avec ses Free Play Days, qui offrent aux abonnés Xbox Game Pass – et pas que – plusieurs jours de jeux gratuits avec :

Borderlands 4

F1 25 2026 Season Edition

Surviving Mars: Relaunched

CarX Drift Racing Online

Dustborn

EA SPORTS Madden NFL 27

Découvrez 6 jeux gratuitement sur Xbox du 10 au 13 septembre

En effet, vous connaissez désormais la chanson : chaque week-end, la firme de Redmond offre l’opportunité aux possesseurs d’une Xbox Series de découvrir une multitude de titres gratuitement, que ce soit via leur abonnement Xbox Game Pass ou via un compte traditionnel. Et cette semaine ne déroge pas à la règle en mettant à disposition des joueurs un total de 6 jeux, dont 2 qui ne nécessitent même pas d’abonnement au service. Et comme vous pouvez le constater, il y a du beau monde.

Borderlands 4 est à l’honneur sur Xbox ce week-end

On commence naturellement avec la star de la semaine, Borderlands 4, que 2K et Gearbox Software semblent bien décidés à faire découvrir au maximum de joueurs en ce moment. Quatrième volet de la franchise, celui-ci offre aux amateurs de FPS une bonne dose d’action et d’exploration, toujours avec l’humour caractéristique du studio.

Explorez les confins de l’univers dans Surviving Mars: Relaunched

Pour les joueurs Xbox qui aiment se lancer à corps perdu dans des jeux de simulation et de stratégie, Surviving Mars est le titre qu’il vous faut. Et il ne s’agit pas de n’importe quelle version : on parle ici de la version Relaunched, qui propose une expérience remastérisée, enrichie et donc bourrée de nouvelles choses à découvrir tout au long du week-end.

Faites du sport gratuitement grâce à Xbox

Comme toujours, les Free Play Days sont l’occasion pour Xbox de mettre le sport à l’honneur avec non pas un, ni deux, mais bien trois jeux. Les fans d’automobile pourront ainsi trouver leur bonheur avec F1 25 2026 Season Edition ou CarX Drift Racing Online, tandis que ceux qui préfèrent tâter du ballon pourront se tourner vers EA SPORTS Madden NFL 27.

Dans Dustborn, la musique est le plus grand des pouvoirs

Notons d’ailleurs que Madden NFL 27 est l’un des deux jeux ne nécessitant pas d’abonnement au Xbox Game Pass aux côtés de Dustborn, titre édité par Quantic Dream mêlant pouvoirs et musique au cœur d’un roadtrip américain dystopique. Oui, la diversité est à l’honneur sur Xbox ce week-end, et le jeu de Red Thread Games ne pourrait pas mieux l’illustrer.

Source : Xbox Wire