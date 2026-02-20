Les abonnés Xbox Game Pass peuvent profiter de quelques jeux gratuits avec les Free Play Days et l'un d'eux l'est même pour tout le monde. Il s'agit en plus d'une licence ultra populaire et très appréciée.

Chaque semaine, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter de plusieurs jeux gratuits durant quelques jours. Comme la semaine passée, l'un d'entre eux est même jouable gratuitement par tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas d'abonnement et ce grâce aux Free Play Days.

Tous les jeux gratuits pour les abonnés Xbox Game Pass avec les Free Play Days

Cette semaine encore, il y a du beau monde. Les Free Play Days se déroulent du 19 au 22 février 2026. Quelques jours durant lesquels vous pourrez profiter de plusieurs jeux gratuitement et même conserver votre progression. Trois d'entre eux ne seront accessibles qu'aux joueurs ayant souscrit à un abonnement au Xbox Game Pass, peu importe la formule. Le dernier quant à lui sera jouable pour tout le monde. Au menu de ces prochains jours, on note un très gros FPS de 2025 qui a réussi son comeback, de la stratégie, un jeu multi hilarant pour jouer entre amis et une licence cultissime pour les fans d'anime. Un programme chargé que vous pourrez retrouver dans l'onglet Free Play Days sur votre console ou l'application Xbox comme d'habitude.

Les jeux gratuits pour les Free Play Days du 19 au 22 février 2026 via Xbox Wire.

Battlefield 6, gratuit le temps d'un gros weekend avec les Free Play Days

Alors que sa saison 2 vient tout juste de sortir, Battlefield 6 lance une opération séduction massive et permet aux joueurs de le tester gratuitement. Si vous avez un abonnement au Xbox Game Pass, vous pourrez profiter de ces quelques jours de gratuité sur les services Xbox. Battlefield 6 propose une campagne intense et un multijoueur extrêmement solide composé de plusieurs modes de jeu et de plus d'une dizaine de cartes. Véritable retour aux sources, BF6 a réussi là où Battlefield 2042 a échoué.

Bande-annonce de la saison 2 de Battlefield 6 sur Xbox.

Sunderfolk, un jeu coop sur canapé pour les abonnés Xbox Game Pass

Sunderfolk va permettre aux abonnés Xbox Game Pass de passer une soirée complètement folle entre amis et sur le même canapé. Dans ce jeu de rôle tactique, votre smartphone fait office de manette, de guide et de feuille de personnage. Jusqu'à 6 joueurs peuvent coopérer pour mener à bien des quêtes légendaires. Vous devrez dans un premier temps créer votre héros en choisissant l'une des 6 classes disponibles, puis partir à l'aventure avec vos amis. Cerise sur le gâteau, un seul exemplaire du jeu suffit, ce qui veut dire qu'il ne faut qu'un seul abonnement au Xbox Game Pass pour en profiter !

Bande-annonce de Sunderfolk via GameTrailer sur Youtube

Polterguys Possession Party, une barre de rire entre amis avec les Free Play Days

Multijoueur toujours, le party game Polterguys Possession Party est lui aussi gratuit pendant les Free Play Days pour tous les abonnés au Xbox Game Pass. Ici, il sera question d'affronter vos amis dans des batailles fantomatiques jusqu'à 8 joueurs. Possédez des objets du quotidien, utilisez votre ruse et quelques pouvoirs de spectres pour remporter la partie en évitant les pièges et les attaques adverses évidemment.

Bande-annonce officielle de Polterguys Possession Party

Chip'n Clawz vs. The Brainioids, votre shot d'action et stratégie de la semaine

Dernier jeu gratuit exclusivement réservé aux abonnés Xbox Game Pass cette semaine, Chip'n Clawz vs. The Brainioids est un mélange d'action, de stratégie et de tower defense. Vous y incarnez des héros qui tenteront par tous les moyens de combattre une race extraterrestre, les Brainioids. Vous devrez pour ce faire attaquer leurs places fortes en défendant vos propres bases dans une campagne jouable en solo ou en coopération. Des modes multijoueurs compétitifs en 1 contre 1 ou 2 contre 2 sont également disponibles.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash gratuit pour tous, sans Xbox Game Pass

Le dernier jeu gratuit proposé cette semaine durant les Free Play Days n'est autre que Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Cette fois, pas besoin d'abonnement au Xbox Game Pass pour en profiter, le jeu est gratuit pour tout le monde durant quelques jours. Dans ce jeu de combat adapté du célèbre manga, vous pourrez incarner presque tous les héros, et même quelques vilains de l'univers Jujutsu Kaisen comme Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki et Satoru Gojo, ou encore Jogo et Hanami pour ne citer qu'eux. Le jeu propose des affrontements intenses et plutôt violents, mais surtout hyper bien mis en scène. Vous pourrez de toute façon vous en faire une idée par vous-même puisqu'il est actuellement jouable gratuitement le temps d'un long weekend et sans avoir besoin d'un abonnement Xbox Game Pass.

