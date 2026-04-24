Le week-end arrive, et avec lui les fameux Free Play Days de Xbox, qui va permettre aux abonnés Xbox Game Pass de profiter de quatre jeux gratuits dans les prochains jours.

De gros changements sont peut-être en approche du côté de chez Xbox, qui est actuellement en train de revoir toute sa politique pour s’assurer un meilleur avenir, mais s’il y a bien une chose qui ne bouge pas, ce sont les Free Play Days. En effet, comme chaque semaine à l’approche du week-end, Microsoft offre l’opportunité aux abonnés Xbox Game Pass de s’essayer à une multitude de jeux en toute gratuité jusqu’au 26 avril prochain. On sait d’ailleurs qui sont les heureux élus de cette semaine, et il y a de belles licences dans le lot.

Voici les jeux gratuits du week-end sur le Xbox Game Pass

À commencer par Anno 117 Pax Romana, jeu de gestion et de stratégie signé Ubisoft, dont la sortie est plutôt récente puisqu’elle remonte au 13 novembre 2025 seulement. Pour les amateurs de city builders qui n’auraient pas encore craqué, cela représente donc l’occasion parfaite pour essayer le titre, qui vous plongera cette fois-ci à l’époque de la Rome antique. En sachant que, comme le veut la coutume, les joueurs Xbox souhaitant continuer à profiter du jeu au-delà des Free Play Days peuvent également l’acheter avec une belle réduction de 25%.

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque les amateurs d’histoire et de stratégie peuvent également se plonger dans Age of Mythology Retold, dernier opus de la franchise de Xbox qui fait office de remaster au premier volet. Au programme de celui-ci, donc : toute la puissance de l’expérience originale, qui nous plonge dans un monde où différentes mythologies coexistent, sublimée par des mécaniques de jeu et des visuels modernisés pour l’occasion. Un indispensable pour les fans de jeux de gestion.

Pour les autres, le Xbox Game Pass n’est évidemment pas en reste et propose également un jeu de sport, MLB The Show 26, pour les amateurs de baseball ; ainsi que The Survivalists, un jeu d’aventure et de survie en pixel-art se déroulant dans l’univers de The Escapists. De quoi garantir des expériences diverses et variées pour ces nouveaux Free Play Days, donc, en sachant que comme pour Anno 117 Pax Romana, des réductions exceptionnelles sont proposées pour chacun de ces titres aux abonnés Xbox Game Pass. C’est que le service aime les baisses de prix, en ce moment.

Source : Xbox Wire