Pour le week-end, le Xbox Game Pass vous propose de découvrir cinq nouveaux jeux gratuitement dans le cadre des Free Play Days, dont un souls-like très apprécié.

Tandis que chaque nouveau jour qui passe nous rapproche un peu plus de l’arrivée des deux jeux les plus attendus de cette fin d’année, aka The Legend of Zelda: Ocarina of Time et GTA 6, il peut être assez difficile de trouver de quoi s’occuper. Heureusement, l’arrivée du week-end est toujours une belle occasion pour certains éditeurs de proposer quelques jours de jeu gratuit à leur communauté. Et cela comprend le Xbox Game Pass et ses fameux Free Play Days, qui a de bien belles cartouches comme WUCHANG: Fallen Feathers et EVERSPACE 2 cette semaine.

Les jeux gratuits des Free Play Days pour les joueurs Xbox et Xbox Game Pass

En effet, en plus des offres du moment sur une plateforme comme Steam ou encore de la possibilité d’essayer gratuitement Football Manager 27 pendant cinq jours, Xbox renouvelle comme chaque semaine ses Free Play Days à découvrir via le Xbox Game Pass, qui vous offre cette fois-ci la possibilité de profiter de 5 nouveaux jeux jusqu’au 1er novembre prochain ; dont un également accessible pour les non abonnés au service. De WUCHANG: Fallen Feathers à EVERSPACE, en passant par Darkwood, Spirittea et Dead By Daylight, il y a alors de quoi faire.

© Xbox Wire

Les 5 jeux gratuits des Free Play Days du 29 octobre au 1er novembre 2026

Pour les abonnés au Xbox Game Pass uniquement :

WUCHANG: Fallen Feathers : il s’agit d’un souls-like chinois développé par le studio Leezee, où vous incarnez une guerrière amnésique au pouvoir à double tranchant

: il s’agit d’un souls-like chinois développé par le studio Leezee, où vous incarnez une guerrière amnésique au pouvoir à double tranchant EVERSPACE 2 : suite du shooter-looter spatial signé Rockfish Games, il se détourne de l’approche roguelite du premier opus pour une approche plus classique

: suite du shooter-looter spatial signé Rockfish Games, il se détourne de l’approche roguelite du premier opus pour une approche plus classique Darkwood : dans ce survival-horror en vue du dessus, vous explorez une forêt polonaise à la recherche de ressources le jour afin de pouvoir vous barricader et survivre la nuit

: dans ce survival-horror en vue du dessus, vous explorez une forêt polonaise à la recherche de ressources le jour afin de pouvoir vous barricader et survivre la nuit Spirittea : un jeu cosy à l’ambiance japonaise dans lequel vous prenez la direction d’un bain public abandonné destiné aux esprits que vous seul avez la capacité de voir

Pour tous les joueurs Xbox :

Dead by Daylight : un jeu d’horreur multijoueur asymétrique dans lequel 4 survivants doivent réussir à échapper au tueur avec lequel ils sont enfermés

WUCHANG: Fallen Feathers, un souls-like à tester absolument

Bien sûr, l’immanquable de cette semaine est alors sans aucun doute WUCHANG: Fallen Feathers, qui va assurément plaire aux amateurs de jeux FromSoftware abonnés au Xbox Game Pass. Sans forcément s’imposer comme l’un des meilleurs en son genre, le titre de Leezee reste en effet une belle alternative aux Souls en offrant un défi plutôt relevé dans un univers chinois qui donne envie d’être découvert. Arrivez-vous à en voir le bout en un week-end ? C’est un défi qu’il peut être intéressant à relever, en sachant qu'un WUCHANG: Fallen Feathers 2 est en approche.

Source : Xbox Wire