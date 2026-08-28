Après la dernière vague de jeux gratuits de Prime Gaming pour août 2026, c'est une fois encore au tour du Xbox Game Pass de détailler son programme de jeux à tester gratuitement ce weekend jusqu'au 30 août 2026. On note en revanche que, sur les cinq titres en lice pour cette nouvelle édition des Free Play Days, seuls deux nécessitent un abonnement pour profiter de l'essai gratuit. Voyons tout cela plus en détail.

Cinq nouveaux jeux gratuits pour les Free Play Days, dont deux jouables sans abonnement Xbox Game Pass

Durant les Free Play Days qui durent ainsi jusqu'à ce 30 août 2026, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter de cinq nouveaux jeux gratuits aux genres et styles très différents. En outre, tous les joueurs Xbox, même ceux n'ayant pas d'abonnement au service de Microsoft, peuvent profiter de deux d'entre eux.

Comme d'habitude, tous ces jeux sont à retrouver dans l'onglet Free Play Days de votre console Xbox Series, le Microsoft Store ou l'application Xbox :

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Trois jeux gratuits des Free Play Days ne nécessitant pas un abonnement au Xbox Game Pass

Commençons par les trois jeux ne nécessitant pas un abonnement au Xbox Game Pass pour en profiter ce weekend dans le cadre des Free Play Days, d'autant qu'il s'agit probablement des plus intéressants du lot, puisqu'on y compte d'une part la Bêta Ouverte de Modern Warfare 4, mais aussi l'excellent Control de Remedy.

La Bêta Ouverte de Call of Duty Modern Warfare 4 jouable ce weekend sans abonnement

Le plus gros morceau des offres de ce weekend de Free Play Days du Xbox Game Pass est très certainement l'accès à la Bêta Ouverte de Modern Warfare 4, qui ne nécessite par ailleurs pas d'abonnement au service de Microsoft pour en profiter. Les intéressés peuvent donc plonger sans bourse délier sur le multijoueur du prochain épisode de la tentaculaire franchise FPS d'Activision dès maintenant et jusqu'au 30 août 2026, en attendant la sortie du jeu complet le 23 octobre 2026.

L'excellent Control également jouable sans abonnement ce weekend

L'autre gros morceau des offres d'essai de ce weekend de Free Play Days sur le Xbox Game Pass est sans conteste Control, l'excellent titre de Remedy sorti en 2019 et qui nous met dans la peau de Jesse Faden, à la recherche de son frère dans le mystérieux Bureau Fédéral de Contrôle d'événements paranormaux, et en proie à l'invasion d'une entité qui corrompt tout sur son passage, dans un shooter psychédélique renforcé par des pouvoirs télékinétiques terriblement satisfaisants à utiliser. Une belle manière d'attendre Control Resonant, sa suite à venir le 24 septembre 2026, en somme.

Deux jeux gratuits des Free Play Days nécessitant un abonnement au Xbox Game Pass

Reste ensuite les deux derniers titres de ce nouveau weekend de Free Play Days, qui nécessitent quant à eux un abonnement au Xbox Game Pass pour en profiter. Il s'agit en l'occurrence d'ARK Survival Ascended et du malheureusement pas très bon Naruto to Boruto Shinobi Striker.

ARK Survival Ascended jouable gratuitement ce weekend, moyennant un abonnement

ARK Survival Ascended est pour rappel un précurseur du jeu de survie et est rapidement devenu incontournable. En 2023, il a eu droit à une refonte sous Unreal Engine 5. On y incarne toujours un survivant échoué sur une île, contraint de bâtir sa base, récolter des ressources et apprivoiser des créatures préhistoriques seul ou en coopération. Le titre reprend tout le contenu de l'original et plusieurs DLC sont déjà disponibles. Le tout avec un nouveau moteur graphique. ARK Survival Ascended est donc jouable gratuitement sur le Xbox Game Pass sur Steam jusqu'au 30 août 2026, à condition de disposer d'un abonnement au service de Microsoft.

Source : Xbox Wire